L’Ajuntament de València aprova la remodelació i renovació de 5.200m2 de voreres de carrers i avingudes de la ciutat

L’Ajuntament ha aprovat, per un pressupost de 450.000€, la reparació i renovació de 5.200 m² del paviment en voreres de carrers i avingudes de la ciutat de València. Tal com ha explicat la vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, “el que fem és reparar o canviar els paviments que tenien trencaments i desperfectes pel pas del temps i adaptar-los a les noves normatives d’accessibilitat que exigeix, per exemple, la rebaixa de la vorera en els passos de vianants”.

Les actuacions han afectat, entre altres, als carrers Botànic Cavanilles, Plaza Legió Espanyola, Carrer Hospital i Carrer Quart. A més s’ha renovat el paviment de l’Avinguda Blasco Ibáñez amb General Elio,“que no disposava de rajoles, la qual cosa generava molts problemes en període de pluges. També s’han ampliat els escocells del barri de Arrancapins, per a evitar que les arrels dels arbres alcen el paviment”, ha precisat la vicealcaldessa.

Respecte a l’execució del Pla Resistir, Gómez ha destacat la finalització de les ajudes al sector cultural, “hem destinat 1.072.600 euros en 452 ajudes, que han servit per a mantindre 843 llocs de treball”. I pel que fa al sector de cerimònies i celebracions, hui s’ha aprovat el pagament de 480.000 euros, distribuïts en 218 ajudes, amb les quals s’han finançat 223 llocs de treball. A més s’ha aprovat l’últim pagament de les ajudes al sector del taxi, que ja ha rebut un total de 4.536.000€, entre els 2.213 autònoms que van sol·licitar esta ajuda.

Durant la compareixença, Gómez ha informat sobre la modificació del planejament urbanístic duta a terme al poble de Massarrojos, que afecta l’antic cinema parroquial i a una casa antiga i els seus camps de cultiu adjacents.”Ens sembla important aprovar esta modificació del planejament que inclou posar dins d’ordenació estàs dues edificacions històriques i estos terrenys agrícoles protegits”, ha afegit Gómez. L’actuació recull una nova reserva de sòl públic de 241,88 m² classificada com a dotacional d’ús múltiple. “En este espai podrà alçar-se un edifici de dos altures que podria albergar per exemple un centre de dia, una biblioteca o un centre cívic”.

Per últim, s’ha aprovat hui l’expropiació d’una parcel·la de 328 m² situada al carrer La Yesa, al costat de l’estació del metro de Carolines, en Benimàmet. L’expropiació, que ha suposat un desemborsament de 147.600,00 euros, forma part de les actuacions del Parc Lineal, que permetrà millorar l’accessibilitat de l’entorn i la connexió del Parc amb els carrers adjacents. “Es tracta d’una nova actuació que millorarà l’espai públic dels nostres barris i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes”, ha afirmat la vicealcaldessa.