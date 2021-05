L’Ajuntament de València aprova la renovació integral de la climatització i la il·luminació y la il·luminació del Museu de la Ciutat

Connect on Linked in

El govern municipal dóna el vistiplau al primer pla d’inspecció municipal d’activitats relacionades amb l’ocupació de l’espai públic

La Junta de Govern Local ha aprovat en la seua reunió de hui el contracte per a l’execució de les obres de renovació completa del sistema d’enllumenat i climatització del Museu de la Ciutat, ubicat al Palau del Marqués de Campo. Les obres de renovació tenen un cost d’1’4 milions d’euros. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, que ha comparegut acompanyat del regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha destacat “que es tracta d’una inversió molt important perquè el sistema de ventilació del museu és de finals dels anys huitanta i està totalment obsolet”.

Sergi Campillo ha explicat que “el sistema de ventilació actual funciona amb una màquina central i ventiladors, que són de l’època de l’última renovació del Palau i, a més, a hores d’ara només funcionen ja el 20% dels equips”. Segons el vicealcalde, “això podria tindre conseqüències per a la conservació de les col·leccions del museu, que està declarat Bé d’Interés Cultural (BIC)”. El vicealcalde ha destacat, a més, la importància de la conservació en bon estat del Museu de la Ciutat, “un edifici senyorial d’estil valencià que allotja importants col·leccions municipals i peces de gran valor”.

PLA D’INSPECCIÓ MUNICIPAL

D’altra banda, el govern municipal ha donat el vistiplau al pla d’Inspecció municipal en matèria d’ocupació de l’espai públic i obres no declarades, entre d’altres matèries. Es tracta d’un programa, que estarà en funcionament fins al final de la legislatura, i que pretén acotar, previndre i donar solucions a les queixes veïnals en matèria de terrasses, olors, sorolls i fums provinents de bars i cafeteries o la realització d’obres en vivendes o locals sense títol habilitant.

El pla consta de tres línies essencials, la prevenció, la prospecció i la modernització i optimització de recursos. Si fins ara l’activitat inspectora es reduïa a recollir les denúncies veïnals, el consistori pretén ara preveure les molèsties a la ciutadania. En este sentit, el ple preveu la realització de campanyes informatives i de conscienciació i reunions amb el Col·legi d’Administradors de Finques de València-Castelló, la Federació d’Hostaleria o la Federació d’Associacions Veïnals per promoure bones pràctiques i generar i fomentar un espai d’interrelació, col·laboració i cooperació.

En este sentit, el consistori ha adquirit material informàtic per modernitzar i millorar l’arreplega de dades. Així, el servei s’ha dotat de monitors, tauletes, telèfons mòbils, sonòmetres i càmeres tèrmiques per optimitzar el treball inspector i accelerar l’emissió dels informes tècnics.

Esta millora dels mitjans tecnològics ha reduït el temps de resposta davant les reclamacions veïnals. Entre els mesos de gener i abril del 2021 s’han realitzat 292 informes relacionats amb queixes veïnals per soroll, fums i olors, la qual cosa comporta una millora del 100% respecte al mateix període de l’any 2020. Durant els mesos de gener a abril de 2020 es van emetre 422 informes d’obres i llicències urbanístiques, mentre que en el 2021 el número ha augmentat a 668, la qual cosa es tradueix en un augment del 58%.

El nombre d’informes d’activitats innòcues (soroll, olors i fums) pendents d’emissió també s’ha reduït en un 36% des del mes de gener.

PUNT DE TROBADA FAMILIAR

La Junta de Govern Local gestionarà el punt d’encontre familiar de la ciutat fins al pròxim 30 de juny, moment en el qual traspassarà a la Generalitat la gestió del centre, l’únic de tota la Comunitat Valenciana que continuava sent de gestió municipal. A partir d’eixa data, la Generalitat Valenciana tindrà licitat el contracte per a la prestació del servici en tots els punts de trobada familiar de la Comunitat Valenciana.

Amb esta actuació, l’Ajuntament de València regularitza la situació singular del Punt d’Encontre Familiar de la ciutat. La Junta local recorda que la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Generalitat Valenciana, considera que la gestió dels punts de trobada familiar són una competència autonòmica i, per tant, l’Ajuntament de València dóna per finalitzada la seua gestió i aprova la guia i el calendari per al traspàs d’esta competència.

UNITATS D’ENTERRAMENT

Per últim, el govern municipal ha aprovat hui l’acord marc i la licitació per a la construcció d’unitats d’enterrament als cementeris municipals de la ciutat per valor de 700.000 euros. El vicealcalde Campillo ha explicat que “la demanda de nínxols ha augmentat en la ciutat de València i això ens ha deixat sense marge de maniobra als cementeris”. El regidor ha explicat que “és una política invisible però molt important per a la ciutadania davant fenòmens extraordinaris, com la covid, i un govern responsable ha de fer este tipus de polítiques”. El regidor ha avançat, però, que “en cap cas ha hagut manca d’unitats d’enterraments en la ciutat” i ha explicat que en el Cementeri General encara queden “uns 300 nínxols lliures”.