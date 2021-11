L’Ajuntament de València aprova les ajudes per a material escolar i per a la creació i consolidació de comerços

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la convocatòria d’ajudes per a material escolar corresponents al curs 2021-2022, una línia de suport a l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’Educació Infantil en col·legis de titularitat pública de la Generalitat, de la Diputació i col·legis municipals, així com centres que tinguen concertada la prestació de servicis per a l’Educació Infantil de segon cicle, tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán.

Les ajudes estan destinades a cobrir les despeses de material escolar de l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’Educació Infantil. Es tracta del material necessari per a l’acompliment dels estudis en el centre educatiu, segons les indicacions dels centres, com poden ser llibretes, aquarel·les, colors, llapis o fitxes. S’estableix un import màxim de subvenció de 100 euros per alumne.

El mateix dia, l’Ajuntament de València ha aprovat la concessió d’ajudes per valor de 2.240.743’75 per a la creació de nous comerços en la ciutat de València i la consolidació dels ja existents, com ha informat el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo.

Amb este augment del 118% respecte el curs 2020, en total, enguany hi ha 901 beneficiaris d’estes subvencions, que rebran un total de 3.609’81 euros cadascun.