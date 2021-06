L’Ajuntament de València aprova un nou pagament de 222.400 euros per al sector de cerimònies

Print This Post

Sanjuán: “El Pla Malva-rosa, que inicia un procés de participació i transparència, crearà zones verdes, amables i sostenibles, segons el model de barris a 15 minuts pel qual està apostant este ajuntament”

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat un nou pagament per un import de 222.400 euros corresponent a la convocatòria del sector cerimònies del Pla Resitir, que recaurà en 104 nous beneficiaris. D’esta manera se superen els 22 milions d’euros en ajudes del Pla Parèntesi. Així ho ha anunciat hui el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern.

Sanjuán, qui ha comparegut acompanyat pel vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha afirmat que “el Pla Resistir ha executat més del 1.000% del que teníem pressupostat en ajudes directes, en comparació amb el pressupost fixat a principis d’enguany. La mobilització de recursos és històrica, com ho són les dificultats a les quals s’estan enfrontant les empreses de la ciutat”.

Pla Especial de la Malva-rosa

La Junta de Govern ha aprovat admetre a tràmit la documentació relativa al procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla Especial de la Malva-rosa. Esta revisió afecta a una superfície de 58 hectàrees, en la qual viuen prop de 13.000 persones. “S’inicia per tant un procés de participació amb la finalitat d’arribar al màxim nombre de persones i agents possibles, amb l’objectiu d’oferir la màxima transparència, i d’incorporar les aportacions en l’elaboració de la versió preliminar del Pla Especial de la Malva-rosa”, ha assegurat Sanjuán, per a qui l’objectiu d’este pla és “transformar tots els barris de la ciutat, i actuar de manera especial en barris que durant anys van quedar al marge de les polítiques de l’Ajuntament de València”, i “crear zones verdes, amables i sostenibles, segons el model de barris a 15 minuts pel qual està apostant este ajuntament”.

El projecte recull, entre altres actuacions, plans específics en zones com les casetes roses, la remodelació de la zona verda Vicente la Roda, la millora de la qualitat urbana dels carrers actuals, l’adequació de solars per a ús d’aparcament, l’obertura d’un carrer al costat de l’Hospital Sant Joan o la conversió en zona de vianants de l’Avinguda Malva-rosa.

Campus Blasco Ibáñez

Un altre dels punts tractats en la Junta de Govern ha sigut el de sotmetre a exposició pública el Pla Especial de Protecció dels Béns de Rellevància Local del Campus Blasco Ibáñez, presentat per la Universitat de València. “Es tracta de protegir i posar en valor edificis singulars que donen personalitat a la nostra ciutat i la fan especial. Són referents del moviment modern de la ciutat, d’importants arquitectes com Francisco Moreno Barberá o Javier Goerlich”, ha subratllat Sanjuán. Els Béns de Rellevància Local que contempla el pla són l’edifici del Rectorat, la Facultat de Medicina i Odontologia, la de Psicologia, les antigues facultats de Geografia i Història, la de Filosofia, la de Ciències de l’Educació o el Col·legi Major Luis Vives.

Programa “Cultura Jove”

Per a finalitzar la roda de premsa, el regidor d’Hisenda ha informat sobre l’aprovació de la realització del programa “Cultura Jove”, que es durà a terme entre els mesos de juny i desembre de 2021, per un import total de 8.000 euros. El pla preveu la compra d’entrades per a les activitats culturals de la ciutat “amb la finalitat d’oferir-les de manera gratuïta a la joventut i poder facilitar el seu accés a una programació variada en música, cinema, exposicions, literatura, festivals i projectes multidisciplinaris”, ha afirmat Sanjuán.