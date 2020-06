Connect on Linked in

El Ple del pròxim dijous de l’ajuntament de València aprovarà, de forma provisional, el Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València- Natzaret.

Este acord permetrà la reurbanització d’esta zona de la ciutat, i contempla, entre altres intervencions urbanístiques, el nou Parc de Desembocadura i la nova ciutat esportiva del Llevant UD.

L’alcalde de València, Joan Ribó i Sandra Gómez, vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, han fet estes declaracions abans de presidir la Junta de Portaveus.

En línies generals, el sector abasta una superfície total de 229.775,96 m². En concret, contempla l’Àrea 1 Parc de Desembocadura: amb una superfície de 63.308,95 m², el disseny i l’ordenació del qual es desenvoluparà a posteriori per l’Ajuntament. En l’Àrea 2, d’ús Terciari, s’admet una edificabilitat màxima de 25.000 m². L’Àrea 3 és Dotacional Esportiva amb una extensió de 98.940 m2s. Esta se subdivideix en 2 parcel·les, una de gran superfície on es desenvoluparà en extensió una zona esportiva, que serà un centre dinamitzador d’usos i activitats vinculades a l’oci i a l’esport, amb gran potencial de repercussió en la regeneració social del barri i que a més pot generar la seua reactivació econòmica. La segona parcel·la, amb una superfície de 3.940 m2s, se situa al sud de l’àmbit i sobre ella podrà construir-se un pavelló cobert que donarà suport al caràcter esportiu de la zona, garantint l’atracció de població i evitant així el risc de marginalitat urbana per la seua situació. En l’Àrea 4, l’equipament Marblau, comptarà amb una superfície assignada de 2.246 m2s. L’Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: reduït en la seua superfície pel pavelló cobert, serveix per a donar tancament final a la part sud de l’àmbit delimitat, mitjançant una zona verda de proximitat, amb una superfície de 8.375 m2s. Així mateix, en el Corredor Verd es proposa un carril bici de 2,50 metres d’amplària, segregat de la calçada i de l’àmbit per als vianants, el qual disposa de 5 metres en tot el seu enfront de l’Àrea esportiva.