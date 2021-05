L’Ajuntament de València aprovarà per primera vegada el Pla d’Inspecció Municipal basat en la prevenció i l’eficiència de recursos

Connect on Linked in

El nombre d’informes del servei d’Inspecció s’ha duplicat en 2021, gràcies a la inversió en recursos tecnològics i la millora dels processos del departament

Este divendres la Junta de Govern Local té previst aprovar un programa d’Inspecció municipal per al present any, així com un pla que estarà en vigor fins a la fi de l’actual legislatura, l’any 2023. Este innovador pla té com a eixos fonamentals la prevenció, la prospecció i l’optimització de recursos. Tal com ha afirmat la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud “l’objectiu d’este nou pla és millorar el benestar de la ciutadania”

L’activitat inspectora recull les denúncies referides a molèsties per sorolls, fums, olors i activitats així com les denúncies per realització d’obres sense títol habilitant. Beamud ha explicat que “fins ara l’activitat inspectora del consistori es reduïa a recollir les denúncies dels veïns, realitzar la corresponent inspecció i intentar corregir les infraccions”.

Este pla pretén “afegir valor a l’activitat de l’administració”, ha afirmat la regidora. Per a això el pla consta de tres línies fonamentals, la primera d’elles és la prevenció, “volem preveure les molèsties que tindrà la ciutadania, i no sols denunciar als infractors”, ha afirmat Beamud. Per a això es faran campanyes d’informació i de conscienciació, i es realitzaran reunions informatives amb diferents associacions com el Col·legi d’Administradors de Finques de València-Castelló, la Federació d’Hostaleria o la Federació d’Associacions veïnals per a promoure bones pràctiques i col·laboració, amb caràcter preventiu, generant i fomentant un espai d’interrelació, col·laboració i cooperació.

L’altra de les línies del pla és la prospecció, que té com a objectiu avançar-se a les eventuals problemàtiques que puguen produir-se en el futur, i la tercera de la línies d’actuació és la modernització i optimització dels recursos, que ha suposat una revolució tecnològica. “Vam fer una gran compra de material informàtic en el servici d’inspecció, monitors, tauletes, telèfons mòbils, sonòmetres, càmeres tèrmiques i programari, per a optimitzar el treball dels inspectors i reduir el temps de creació i emissió dels informes tècnics” ha apuntat la regidora d’Espai Públic.

Este millora dels mitjans tecnològics i dels processos que s’ha fet des de fa uns mesos, s’ha traduït en una evident millora de l’actuació del servici d’inspecció, que ha reduït el temps de resposta davant les reclamacions veïnals. Com a mostra, cal destacar que entre els mesos de gener i abril del 2021 s’han realitzat 292 informes relacionats amb queixes veïnals per soroll, fums i olors, la qual cosa suposa una millora del 100% respecte al mateix període de l’any 2020. Durant els mesos de gener a abril de 2020 es van emetre 422 informes d’obres i llicències urbanístiques, mentre que en el 2021 el número ha augmentat a 668, la qual cosa suposa un augment del 58%.

El nombre d’informes d’activitats innòcues (soroll, olors i fums) pendents d’emissió s’ha reduït en un 36% des del mes de gener, la qual cosa ha suposat una reducció del termini de resposta de l’administració davant esta mena de denúncies. Esta millora dels terminis d’emissió d’informes s’uneix a l’augment del nombre de terrasses concedides, ja que des que va començar l pandèmia s’han concedit llicència a 650 noves terrasses, i s’ha aprovat l’ampliació de 610 ja existents, segons les mesures extraordinàries per la covid-19, acordades entre el consistori i els representants del sector de l’hostaleria.