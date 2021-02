Connect on Linked in

Fins al 7 de març la ciutadania podrà triar entre els 281 projectes que han passat l’estudi de viabilitat tècnica, en una edició de rècord

L’Ajuntament de València arranca la fase final de votació dels pressupostos participatius 2020-2021, DecidimVLC. Des de hui i fins al 7 de març la ciutadania podrà votar directament a través de la web decidimvlc.valencia.es als millors projectes per als barris i pobles de València fins a completar els 8 milions d’euros assignats del pressupost municipal de 2021 dedicat a inversions.

Un total de 281 propostes d’inversió (234 en els districtes i 47 dels pobles) han passat a la fase de votació d’entre tots els projectes presentats per la ciutadania en les fases anteriors i després de l’estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària dut a terme pels servicis tècnics municipals. Este estudi de viabilitat ha seleccionat les propostes d’inversió que són competència municipal i sobre les quals l’Ajuntament pot iniciar la seua execució durant els pròxims mesos.

La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha ressaltat “la gran mobilització de les veïnes i veïns de València en esta edició, com demostra el fet que les inversions viables que passen a votació superen els 38 milions d’euros de millores per a la nostra ciutat. Una quantitat que és quasi cinc vegades superior a l’import disponible per al procés participatiu, que són 8 milions d’euros, i que demostra l’altíssima implicació de la ciutadania i la qualitat i consistència de les propostes presentades per a millorar València”.

Per a la regidora, les propostes ciutadanes que passen a votació final, centrades en les àrees de cultura, esport, tecnologia, mobilitat, protecció del patrimoni, millora dels espais públics, gestió de residus, educació, jardineria, protecció animal o ampliació d’equipaments, “reflectixen que la ciutadania confirma l’aposta per una ciutat a escala humana, més verda, més habitable, amb millors espais compartits i de convivència per a ser gaudits, eixos d’actuació de l’Ajuntament i en línia amb els Acords per a la Recuperació i la Reconstrucció del consistori”.

Valía sosté que “ha sigut tan alt el volum de projectes presentats enguany i la seua qualitat que han requerit d’un esforç extra i molt treball en equip entre tots els servicis municipals en l’àrdua tasca d’avaluació de les propostes. A més, en un context complex de restriccions derivades de la pandèmia”.

La regidora ha apuntat que “esta edició del DecidimVLC es va iniciar en un context de crisi sanitària, econòmica i social per covid-19, que va fer que altres ajuntaments de grans ciutats a Espanya descartaren processos participatius com el nostre. Per sort, València va mantindre la seua aposta per ampliar les eines de democràcia directa i els espais de participació, consultar amb la ciutadania sobre les prioritats d’inversió en els seus barris i fer partícips a veïnes i veïns en la co-governança de la ciutat. I els resultats ens han donat la raó”.

Esta sisena edició dels pressupostos participatius s’ha convertit en la de major implicació ciutadana de totes les realitzades per l’Ajuntament de València des de 2015. I ho ha fet amb una altíssima participació tant en la fase de presentació de propostes de projectes d’inversió, amb més del doble de les propostes presentades en els anys anteriors, com en la fase de suports, amb un 50% més de suports que en l’edició anterior que se centrava en projectes de ciutat i un 250% més de suports que en 2018-2019, amb projectes de districte i pobles com l’edició actual.

Els districtes amb més propostes per a votació són, per este ordre, Quatre Carreres, Extramurs, Patraix, L’Olivereta, Camins al Grau, L’Eixample, Jesús i Campanar. En pobles, esta edició amb un pressupost incrementat de partida respecte a la resta de districtes en Pobles del Nord i Pobles del Sud, atenent la seua singularitat poblacional i geogràfica, els que més propostes viables per a votació han obtingut són Benimámet, La Torre, Pinedo i Castellar-L’Oliveral.

FASE DE VOTACIÓ

En DecidimVLC poden participar totes les persones empadronades a València majors de 16 anys. Després de registrar-se en la plataforma podrà visualitzar i triar entre totes les propostes incloses en el seu districte o poble. Podrà votar per totes les propostes que desitge fins a completar el pressupost disponible en el districte o poble. Així, a la finalització de la fase, les inversions més votades fins a completar el pressupost per districtes seran les que inicien el seu procés d’execució este mateix any.

La regidora de participació ciutadana ha ressaltat que “en data de hui, ja s’han executat més del 75% de les propostes triades per la ciutadania en les cinc edicions anteriors de DecidimVLC, inversions que són una realitat als nostres carrers i contribueixen a fer de València una ciutat més amable i sostenible”