L’Ajuntament de València augmenta la dotació dels contractes de teleassistència i de servici d’ajuda a domicili

Isabel Lozano: “L’objectiu de l’Ajuntament de València en esta crisi sanitària és que ningú es quede enrere”



La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que la Junta de Govern Local aprovarà demà l’ampliació dels contractes de teleassistència i de servici d’ajuda a domicili amb un “important” increment de pressupost “per a donar resposta a les necessitats del moment actual d’emergència social per l’Estat d’Alarma”.



Concretament el servici de teleassistència s’incrementa amb 14.125 euros, el que permetrà atendre a 250 persones més que en l’actualitat. Pel que fa al servici d’ajuda a domicili l’increment en el pressupost és de 257.872 euros, el que permetrà que es puguen fer atencions individualitzades en domicilis a 163 persones més que en l’actualitat.



“Era molt important donar resposta en estos moments d’Estat d’Alarma a les necessitats dels col·lectius més vulnerables de la nostra ciutat com són les persones en situació de dependència, o amb discapacitat que necessiten un acompanyament i una sèrie de servicis domiciliaris per a millorar la seua qualitat de vida i, per tant, ampliem els contractes de teleassistència i de servici d’ajuda a domicili per a poder arribar a molta més gent amb esta ampliació condicionada a l’Estat d’Alarma”, ha explicat la regidora Lozano.



Així, a partir d’ara seran 7.107 persones les que rebran atenció de teleassistència (per les 6.857 d’abans) i 1.971 les que tindran servici d’ajuda a domicili (front a les 1.808 d’abans). “Açò ens permet atendre de manera més amplia i eficient als col·lectius socials vulnerables en este moment crític que estem vivint amb la crisi generada pel coronavirus”, ha dit Lozano.



Cal recordar que el pressupost anual de la teleassistència és de 1.098.000 euros, i el del servici d’ajuda a domicili de 6.656.152,83 euros, un dels majors contractes a nivell de quantitat econòmica que realitza l’Ajuntament de València. Ara, cal sumar a estes quantitats els imports d’ampliació d’estos dos servicis. Isabel Lozano ha assegurat que “l’objectiu de l’Ajuntament de València en esta crisi sanitària és que ningú es quede enrere”.