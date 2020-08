L’Ajuntament de València busca «el consens i l’acord» en l’impuls a un mecanisme de mediació per a la gestió de l’oci

Print This Post

Pilar Bernabé: “les ajudes que superen el 1,1M€ es podran sol·licitar per la Seu Electrònica de l’Ajuntament fins al 4 de setembre”

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, informa en roda de premsa sobre els resultats de l’enquesta als clubs de la ciutat entorn a la seua situació econòmica i la convocatòria de noves subvencions. Sala de premsa municipal

La regidora d’Esports a l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha informat este dilluns que a partir de demà, dimarts 4 d’agost, s’obri el termini de sol·licitud per a les ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre, amb l’objectiu de pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derives de la crisi de la COVID-19. Les ajudes, la convocatòria de les quals ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), es podran sol·licitar fins al pròxim 4 de setembre, inclòs.



Pilar Bernabé ha explicat que esta convocatòria, que compta amb un pressupost que supera el milió d’euros, poden sol·licitar-la totes aquelles entitats esportives sense ànim de lucre que tinguen la seua seu permanent des d’almenys fa tres anys en el terme municipal de València. Les bases de la convocatòria s’han publicat hui en el Butlletí Oficial de la Província de València i tots els requisits es poden consultar via Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.



La regidora ha destacat que “davant l’excepcionalitat dels moments que s’estan vivint, i amb la finalitat de reactivar com més prompte millor l’activitat esportiva, s’agilitarà i flexibilitzar les tramitacions a l’efecte que les entitats disposen de les ajudes com més prompte millor”.



Bernabé ha subratllat que “esta proposta té com a objectiu evitar que es produïsquen pèrdues irreparables per a un sector que s’ha vist obligat a la suspensió de les activitats i al tancament de les instal·lacions durant els mesos que l’Estat d’Alarma ha estat en vigor”.



La regidora ha recalcat que “des de la Fundació Esportiva Municipal som sensibles i conscients de la situació delicada que travessen moltes d’aquestes entitats”, per això, ha continuat, “tenim en compte la important labor social que realitzen en la promoció i foment de l’esport a la nostra ciutat, per la qual cosa farem el que siga a la nostra mà per a garantir la seua supervivència i la de les ocupacions que sostenen”.



Cal recordar, que el passat 21 de juliol, la regidora Pilar Bernabé va exposar les conclusions derivades d’un qüestionari que es va remetre des de la Fundació Esportiva Municipal i que va ser emplenat per més de 80 entitats durant el confinament. La finalitat d’este qüestionari ha sigut la de conéixer de primera mà com aquestes s’han vist afectades pel tancament forçat de les instal·lacions i la suspensió de les activitats a conseqüència de la crisi sanitària.



Entre les conseqüències que ha implicat la pandèmia, la meitat de les entitats esportives enquestades afirmen que han hagut de gestionar ERTOS dels seus empleats, i més d’un terç han hagut de sol·licitar ajudes econòmiques o préstecs a entitats bancàries. Més d’un terç també assegura que en tres mesos o menys tem que hagen de dissoldre’s per falta de liquiditat.



En definitiva, “esta convocatòria té com a objectiu minimitzar l’impacte econòmic generat per la crisi de la COVID-19, que ha provocat que molts clubs i associacions esportives es vegen sumides en situacions en les quals perilla la seua viabilitat econòmica i la seua activitat” ha conclòs Bernabé.