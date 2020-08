L’Ajuntament de València busca «el consens i l’acord» en l’impuls a un mecanisme de mediació per a la gestió de l’oci

Print This Post

La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud s’ha reunit este matí amb diferents associacions d’hostaleria, i en pocs dies ho farà amb entitats veïnals

La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, s’ha reunit este matí a l’Ajuntament amb tres de les principals entitats del sector de l’hostaleria i l’oci de la ciutat, i en els pròxims dies es reunirà amb els representants veïnals, des de la voluntat d’arribar a acords de mediació en la gestió de l’oci «sempre des del diàleg, el consens i l’acord», en paraules de la regidora.



Beamud ha mantingut trobades al llarg del matí amb representants de les entitats FOTUR, Coordinadora d’Oci i Hostaleria de València, i Federació d’Hostaleria CV, en el marc de la voluntat d’avançar cap a una mediació en matèria de la gestió de l’oci nocturn. «A l’Ajuntament de València i a l’Equip de Govern ens sembla molt important que qualsevol mesura i acord es puguen prendre des d’una postura consensuada i dialogada», ha explicat la regidora. De fet, l’alcalde de València, Joan Ribó, ja va realitzar una crida fa uns dies a la necessitat d’escometre mesures dirigides a frenar l’extensió de la pandèmia i protegir la salut de la ciutadania, recuperar la confiança i garantir la continuïtat de l’activitat econòmica.



«I des d’este vessant hem impulsat una sèrie de reunions amb representants del sector de l’hostaleria, i en els pròxims dies continuarem amb altres entitats com ara la Federació de Veïnes i Veïns de la ciutat de València», ha explicat Lucía Beamud, qui ha afegit que « amb esta filosofia volem reimpulsar l’acord que vam aconseguim al febrer de 2019 per a la creació de l’Observatori de l’Oci i Turisme, amb una persona que puga exercir com a coordinadora d’este observatori, la qual cosa permetrà posar sobre la taula mesures que puguen ser consensuades i que ajuden a una millor convivència entre el sector de l’hostaleria i l’oci i la ciutadania en general».



Com es recordarà, el Ple Municipal va instar de manera unànime i mitjançant una declaració institucional, el mes de febrer passat, a la creació de l’Observatori d’Oci i Turisme de la ciutat de València, un organisme de participació social, assessorament i col·laboració de les activitats relacionades amb l’oci i el turisme, que incidisquen en l’ús de l’espai públic, l’habitatge i la convivència veïnal en l’àmbit competencial i territorial del Consistori.



Tal com assenyalava la declaració plenària, «la creació de l’Observatori d’Oci i Turisme de València té l’objectiu que es convertisca en un espai de participació social, assessorament i col·laboració», així com amb una composició representativa de les organitzacions socials i empresarials relacionades amb estes activitats.