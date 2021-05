L’Ajuntament de València calendaritza els passos del traspàs del punt d’encontre familiar a la generalitat

Print This Post

L’Ajuntament de València, tal i com aprovarà divendres en la Junta de Govern Local, continuarà prestant el servici del Punt d’Encontre Familiar fins al pròxim 30 de juny de 2021, moment en el qual la Generalitat Valenciana tindrà licitat el contracte per a la prestació del servici en tots els Punts d’Encontre Familiar de la Comunitat Valenciana.

Així, tal i com s’assenyala en la proposta d’acord de Junta de Govern Local “s’aprova la guia per al traspàs a la Generalitat de la gestió del punt de trobada familiar de la ciutat de València i es dóna per finalitzada, a partir del dia 30 de juny de 2021, la prestació municipal del Punt de Trobada Familiar de València, en ser este recurs de competència autonòmica de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana”.

Amb esta actuació l’Ajuntament de València vol regularitzar la situació singular del Punt d’Encontre Familiar de la ciutat, ja que es tractava de l’únic centre de la Comunitat Valenciana que a hores d’ara està gestionat per l’Ajuntament de la localitat i no per la Generalitat Valenciana.