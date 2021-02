L’Ajuntament de València cedeix a la Generalitat la titularitat de concessió de Fira València

Print This Post

Ajuntament i Generalitat arriben a un acord que “no comportarà crebant patrimonial”

L’alcalde de València, Joan Ribó, i els consellers d’Hisenda, Vicent Soler, i Economia, Rafa Climent, han tancat hui al consistori l’acord per a la cessió de la titularitat de Fira València a la Generalitat mitjançant el sistema de la mutació demanial subjectiva gratuïta. Este sistema preveu que la Generalitat mantinga els usos firals i s’ocupe de terrenys, instal·lacions i edificis durant 50 anys. Cas d’incompliment, la titularitat de Fira València revertiria en l’Ajuntament de València.

A partir d’este acord, la Generalitat explotarà la concessió de Fira València durant 50 anys amb els mateixos drets i obligacions que, fins ara, tenia l’Ajuntament. Entre eixes obligacions figura el manteniment de l’activitat firal i dels edificis, seus i terrenys en bon ús.

S’estableix una comissió de seguiment constituïda per tres representants de l’Ajuntament i tres més en representació de la Generalitat. La comissió es reunirá cas que es detecten discrepàncies, per abordar les distintes qüestions pendents i acordar solucions. Cas que la Generalitat incomplira totalment o parcialment els punts de l’acord, l’Ajuntament recuperaria la titularitat del recinte així com tots els seus béns, immobles i terrenys.

Igualment, el govern autonòmic no podrà establir cap modificació del règim jurídic de la institució firal sense prèvia autorització de l’Ajuntament de València.