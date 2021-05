L’Ajuntament de València celebra la setmana de l’urbanisme amb activitats als barris i debats per pensar la ciutat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València celebra la tercera edició de la setmana de l’urbanisme del 10 al 16 de maig amb debats, dinars a la fresca i activitats lúdiques per pensar en el model de ciutat. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha afirmat que la setmana de l’urbanisme, que s’anomenarà a partir d’ara “la Valentina”, “engloba trobades i actes programats tant per a professionals com per als veïns i veïnes que viuen, experimenten i reflexionen sobre l’entorn urbà”.

Sandra Gómez ha destacat que “l’objectiu fonamental és obrir un espai de divulgació i comunicació sobra la transformació de l’espai públic i la seua importància i impacte en la qualitat de vida”. La regidora ha destacat que “any a any, l’emergència climàtica, els canvis en les formes de treball, la conciliació familiar, la perspectiva de gènere, l’envelliment de la població, entre d’altres, ens fan vore la ciutat amb una altra perspectiva”.

La tercera edició de la setmana de l’urbanisme es presenta enguany amb novetats. La primera és el seu nom. A partir d’ara s’anomenarà “La Valentina”, un nom que, en paraules de Gómez, “fa referència al primer nom de la ciutat, Valentia, i al gentilici històric dels seus ciutadans i ciutadanes, valentins i valentines”. Una altra novetat de la present edició és el canvi de data ja que la setmana de l’urbanisme ha passat d’octubre a maig.

Enguany hi haurà tres homenatges a la gent de Patraix, el Cabanyal-Canyamelar, Orriols i Ciutat Vella, 7 activitats lúdiques, 2 debats de ciutat, exposicions i instal·lacions efímeres. La vicealcaldessa ha volgut destacar la presència als debats sobre el model de ciutat de Jan Gehl i José María Ezquiaga. Gehl és un arquitecte danés especialista en la sostenibilitat de les ciutats i autor de la peatonalització de Broadway, a Nova York, mentre que Ezquiaga és un doctor en arquitectura madrileny i consultor de la Unió Europea i de països com Argentina, Brasil i Colòmbia en projectes d’urbanisme sostenible. Els debats es podran seguir en directe a través de la pàgina web de “La Valentina”.

Urbanisme ha editat un vídeo per presentar totes les activitats de la setmana, que es pot vore en la pàgina web de l’Ajuntament de València, en l’adreça: https://bit.ly/3aYGeQK.