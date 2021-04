L’Ajuntament de València col·labora per organitzar amb mesures de seguretat la celebració de la missa d’infants

Print This Post

L’Ajuntament treballa amb la Basílica de la Mare de Déu i amb la Germandat dels Seguidors de la Verge “per a poder dur a terme, d’una manera segura, la tradicional Missa d’Infants, una celebració que forma part del patrimoni sentimental de la ciutadania”, tal com ha manifestat hui la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud.

La regidora ha parlat de “la voluntat municipal de respectar el caliu d’esta celebració, i de la predisposició de l’Ajuntament de col·laborar per preparar un pla de contingència”. “Volem avaluar possibles riscos i concretar accions”, ha explicat Lucía Beamud en concloure la reunió que ha mantingut, telemàticament, amb la secretària autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, “per parlar de les mesures de seguretat adequades a l’hora de celebrar este acte conforme l’últim decret de la Generalitat”.

“Des que la nova normativa permet celebrar esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, a l’Ajuntament treballem perquè la Missa d’Infants se celebre el pròxim 9 de maig amb totes les mesures de seguretat”, ha assegurat Lucía Beamud

L’edil, que ha reiterat la “disposició de l’Ajuntament d’arribar acords per celebrar este acte”, ha explicat que este s’ha d’ajustar a la situació epidemiològica i a la normativa vigent sobre les restriccions per evitar la propagació de la pandèmia de la covid-19. Entre les mesures de l’esmentat pla de contingència, es remarcarà, per exemple, una distància mínima entre les cadires de les persones que seguisquen l’acte en directe.