L´Ajuntament de València col·labora “perquè el turisme italià siga motor de desenvolupament econòmic”

Visit València analitza la situació actual del principal mercat de turistes

El nou fòrum de turisme urbà de la Fundació Visit València, en la qual participa l’Ajuntament, ha analitzat hui l’evolució del mercat italià i ha plantejat propostes per a reactivar al principal emissor de turistes de la ciutat davant l’eminent obertura de l’espai Schengen (àrea que comprén a 26 països europeus) el pròxim 21 de juny.



El regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, ha destacat en la inauguració d’aquest fòrum que «la situació generada per la crisi de la COVID-19 ens obliga a estar més prop dels qui conformen el sector turístic, a escoltar més, a empatitzar més, i a col·laborar més».



En la seua intervenció ha afirmat que «Itàlia és, històricament, el mercat turístic internacional de València per excel·lència, i que l’objectiu de l’Ajuntament és que així continue sent a mitjà i llarg termini». Referent a la reactivació de l’activitat turística, ha destacat que «entrem en un moment històric, en el qual la corresponsabilitat en el sector turístic serà imprescindible per a garantir la salut pública». «Hem de ser capaços de garantir un intercanvi de turistes amb les màximes garanties; una experiència en destinació amb les màximes garanties i un comportament per part dels turistes exactament amb el mateix nivell d’exigència, i la seguretat també està en mans de cadascun de nosaltres» ha conclòs el regidor.



FÒRUM DE TURISME



El Urban Tourism Trends de la Fundació Visit València, sota el paraigua «Itàlia. Com reactivar el nostre principal mercat emissor”, ha comptat amb la participació de la directora de l’Oficina Espanyola de Turisme a Milà, Isabel Garaña; el responsable del departament de grups del turoperador Europa World, Marcello Salomone, la periodista especialitzada en turisme i gastronomia, Elisabetta Canor; i el director gerent de Visit València, Antonio Bernabé, que ha moderat el debat.



Davant la imminent obertura del turisme, els ponents han remarcat «la importància d’Itàlia com a primer mercat internacional de València», que ha experimentat un creixement constant des de l’any 2015, augmentant en un 48,8% el nombre de pernoctacions i aconseguint l’any 2019 la xifra de 233.339 viatgers. Fins a març de 2020 registra un creixement del 13,5%.



Durant el fòrum, Antonio Bernabé ha presentat «l’interés per València del mercat italià, que està creixent progressivament, passant de 580 recerques del 15 de maig a 3.095 el 14 de juny» ha destacat Bernabé. Així, cal destacar que el 19,7% de les recerques són per a viatges el mes d’agost i setembre; i el 18,7% per a viatges que tindrien lloc entre els 15 i els 29 dies següents a la cerca».



El director de Visit València, ha posat de manifest «la positiva valoració del turista italià, el 99% dels italians considera imprescindible o molt recomanable viatjar a València, apreciant l’estil de vida mediterrani, la cultura, l’oci nocturn i l’oferta de naturalesa».



El 45% dels viatgers italians que visita la ciutat té entre 18 a 34 anys, mentre que un altre 45% pertany a la franja d’entre 35 i 54 anys. El 18% dels italians viatja en família, un segment en el qual València està molt posicionada. Així mateix, el turista italià és un de més alt consum a la ciutat de València. De fet, el 44% de les vendes que es registren en l’oficina d’Informació Turística les realitza el mercat italià.



A més, Bernabé ha detallat que «pel que fa a la connectivitat actual entre València i Itàlia, es recuperen les connexions amb els 14 aeroports italians amb els quals València estava connectada abans de la pandèmia». Es manté una capacitat del 45% respecte a la registrada en 2019, una dada interpretada com una notícia optimista donada situació inèdita i les primeres expectatives de recuperació que es manejaven.



Per part seua, els tres especialistes en el mercat italià que han participat en la UTT s’han mostrat optimistes amb la recuperació del mercat italià per a València a mitjà termini. Isabel Garaña, directora de l’Oficina Espanyola de Turisme a Milà, ha valorat molt positivament que, fins i tot en aquesta situació, les companyies aèries continuen apostant per obrir noves línies des d’Itàlia cap a Espanya. Concretament, Garaña ha destacat l’anunci per part de Wizz Air d’un nou avió en la seua base de l’aeroport Milà- Malpensa que incrementa la connectivitat de l’entorn ciutat de Milà directament amb València.



Així mateix, Garaña ha destacat l’esforç de promoció que, des de Turespaña, s’orienta al turista cosmopolita a través de la campanya «Espanya t’espera», projectant una imatge positiva del país que posa en valor les iniciatives impulsades per a garantir un turisme segur.



La directora de l’Oficina Espanyola de Turisme a Milà ha afirmat que este estiu es preveu un impuls del turisme de proximitat, principalment en el seu propi país. Així, afirma que «els italians senten València com una destinació molt pròxima. La ciutat està molt ben posicionada, Espanya manté la seua imatge de destinació segura, i això és una oportunitat».



Del turoperador Europa World, Marcello Salomone ha destacat la rellevància del paper de la intermediació en el present context, en el qual els turistes necessiten, sobretot, garantir la seua seguretat. “Les agències de viatge ofereix aqueix plus de la confiança que necessita el turista, ja que poden oferir una resposta àgil enfront d’imprevistos, canvis i devolucions” ha detallat. Afirma que València, pels seus entorns amplis i oberts, pot garantir una experiència segura en la destinació.



La tercera dels ponents, Elisabetta Canor, ha posat de manifest la idoneïtat del treball de promoció desenvolupat per Visit València en el mercat, concretament, amb la campanya València Manera On. La periodista ha afirmat que València té tot el que un italià cerca per a viatjar. Ha destacat que «València ho té tot; és una ciutat amb un important Patrimoni Unesco, un aspecte al qual el turista italià dona una rellevància molt significativa».



Així mateix, Canor ha destacat la vinculació del València al disseny, «un valor molt vinculat a l’estil de vida i caràcter italià». «Presentar València com la Capital del Disseny és sempre un avantatge competitiu, ja que es considera el disseny valencià com un element madur per la seua capacitat per a transformar el futur». ha conclós.