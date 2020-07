L’Ajuntament de València comença el procés per a atorgar vivendes de lloguer assequible

Print This Post

L’Ajuntament començarà atorgant un lot de 20 vivendes de propietat municipal

La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que este divendres la Junta de Govern Local modificarà l’acord d’este òrgan executiu de 22 d’abril de 2016 pel que fa al registre de demandants de lloguer. Concretament, es canviarà el requisit d’estar empadronat al municipi de València, admetent també la residència efectiva, que s’haurà d’acreditar de forma convenient. Així, la regidoria de Vivenda té previst començar a atorgar en setembre habitatges municipals, en la majoria dels casos acabats de reformar, a les persones apuntades en este registre municipal depenent de la mateixa regidoria de Vivenda.



“Des de l’Ajuntament donem un impuls a l’assignació de vivendes municipals per a lloguer assequible, que cobrirà un sector de la població que estava quedant fora de les polítiques públiques en esta matèria fins el moment. Així, persones que disposen d’ingressos estables cada mes (amb un mínim de 15.039,18 euros anuals) podran també beneficiar-se d’estes vivendes, que tindran un preu que no superarà el 25% dels seus ingressos i que tindrà com a preu màxim el límit establert en la vivenda protegida de la Generalitat Valenciana”, ha detallat Lozano.



“Es tracta d’arribar a persones que, tot i estar percebent ingressos mensuals, no poden accedir als pisos de lloguer del mercat lliure. Així, cobrirem l’espectre que queda entre les vivendes socials per a persones en situació de vulnerabilitat (amb preus de lloguer social) i les vivendes del mercat lliure”, ha explicat la regidora Lozano.



Lozano ha avançat que l’Ajuntament començarà atorgant un lot de 20 vivendes de propietat municipal, recentment rehabilitades i en situació d’entrar a viure. Però la regidoria contempla diferents fórmules i mètodes per anar ampliant l’assignació de vivendes dins d’este pla de foment del lloguer assequible, com és el pla Reviure, que permetrà incloure vivenda privada a este tipus de lloguer.



Lozano ha recordat que, per a apuntar-se en el registre de la regidoria de Vivenda existeixen dos mètodes, un des de la seu electrònica i l’altre presencialment a través del registre general de l’Ajuntament de València.