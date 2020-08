L’Ajuntament de València complementa les autoritzacions de terrasses amb un pla d’inspeccions i informació per combatre la COVID-19

Connect on Linked in

Beamud: “les autoritzacions i inspeccions de terrasses mostren el compromís del govern de Joan Ribó amb la reactivació econòmica i la contenció de la pandèmia”.



La regidora d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha fet un balanç positiu del treball municipal realitzat en els darrers dos mesos respecte a les terrasses dels establiments de la ciutat per conjugar la necessitat de combatre la pandèmia per la COVID-19 i alhora facilitar la reactivació econòmica compensant les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica en el sector de l’hostaleria. “Hem autoritzat fins a 350 intervencions en terrasses, per crear-ne de noves o ampliar-ne les que ja hi havia i alhora hem impulsat tot un seguit d’inspeccions en totes elles i d’informació en la resta de terrasses de la ciutat per promoure mesures i conductes que suposen una barrera a la propagació del virus”, ha explicat.



Pel que fa a l’autorització de terrasses noves o ampliades, la regidora ha actualitzat les dades de juny, quan es contava amb vora 275 expedients favorables, per a indicar que en acabar juliol són 350 les que compten amb autorització. “Va ser una mesura aprovada pel govern municipal a través d’un acord consensuat amb les parts implicades (veïnat i hostaleria), per facilitar la reactivació econòmica en la ciutat i compensar les conseqüències de la pandèmia i hem afavorit l’activitat del sector, amb el que això suposa de manteniment d’establiments en actiu, de llocs de treball i d’ingressos per a centenars de famílies valencianes”, ha destacat.



“Estes iniciatives tindran sentit únicament si la responsabilitat individual i col·lectiva impera en el seu ús i complim totes les indicacions de prevenció, com les distàncies interpersonals o l’ús de mascaretes mentres no s’estiga consumint”, ha afirmat. Per este motiu, en paral·lel al treball per autoritzar la instal·lació o ampliació de terrasses s’han realitzat inspeccions en estes terrasses i s’ha informat a la resta de les mesures de seguretat necessàries, posant el focus en les zones amb major volum de terrasses (Russafa, el Carme, Juan Llorens o els entorns del Passeig Marítim i de les places d’Hondures i del Xúquer, entre altres). En total, han sigut 353 intervencions, 147 de les quals en Russafa i altres 92 en el Carme).



En este sentit, Beamud ha posat en valor la importància de seguir totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i ha aprofitat per agrair el treball de tot el personal municipal encarregat de rebre, analitzar i tramitar totes les sol·licituds dels establiments interessats, amb els preceptius informes tècnics, així com d’inspeccionar les terrasses i informar els propietaris dels establiments per difondre les mesures de contenció de la pandèmia.