L’Ajuntament de València constitueix la nova corporació municipal

Joan Ribó ha estat triat de nou alcalde de València.

Joan Ribó ha sigut triat, de nou, alcalde de València amb el suport dels grups Compromís i PSPV-PSOE.

El candidat del Grup Municipal Compromís a l’Alcaldia de València ha revalidat el càrrec públic d’alcalde per als pròxims quatre anys després d’obtenir 17 dels 33 vots de la nova corporació municipal.

L’acte de constitució es va celebrar en l’Hemicicle Municipal on s’han reunit en Ple.

Els regidors i regidores prometeren o juraren per la seua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora amb lleialtat al Rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Joan Ribó va ampliar la fórmula habitual amb la promesa de treballar per l’objectiu fonamental que tots els valencians i valencianes gaudisquen de tots els drets humans.

Joan Ribó ha sigut proclamat alcalde i conforme a la Llei reguladora de les bases de règim local, serà la màxima autoritat política de l’Administració municipal i presidirà i representarà a l’Ajuntament de València durant els pròxims 4 anys.