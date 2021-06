L’Ajuntament de València constitueix una comissió municipal de residus com a òrgan assessor en la matèria i per elaborar el Pla Local de Residus

Print This Post

També es reactiva la comissió de jardineria per treballar com a òrgan consultiu del Pla Verd i de la Biodiversitat, actualment en elaboració

El Consell Municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de València ha acordat crear una comissió de treball sobre residus com a entitat assessora en matèria de deixalles i separació selectiva en la ciutat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, afirma que “hem creat una comissió de treball específica per als residus a proposta d’Ecologistes en Acció que, en l’última sessió municipal de medi ambient de l’any passat, ens proposaren la seua creació”.

El regidor afirma que “el consell municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de València amb diverses entitats veïnals, ambientalistes i acadèmiques, com les universitats públiques, per fer d’òrgans consultius per a les polítiques verdes”.

La funció d’esta comissió de treball és estudiar, debatre i proposar criteris sobre el model de recollida selectiva de residus urbans de València, i específicament ajudar a l’equip de govern a redactar el Pla Local de Residus, que comença pròximament la seua elaboració. Entre els pròxims reptes en matèria de residus en la ciutat cal destacar la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics en el 30% dels barris que encara no la tenen implantada i l’aprovació del pla local de residus.

Sergi Campillo també ha explicat que “l’altra novetat del consell de medi ambient ha estat reactivar la comissió de jardineria. També és molt important perquè esta comissió pot servir d’òrgan consultiu per a l’elaboració del pla verd i de la biodiversitat”. En relació a este punt, l’edil ha assenyalat que “ja hem començat a treballar en este apartat amb l’equip tècnic de l’empresa que ha estat elegida a través d’una licitació”. De fet, segons el vicealcalde, “volem que el pla verd siga un procés molt participatiu i, entre tots i totes, col·laborar a millorar la infraestructura verda de la ciutat”. Per això, “esta comissió de jardineria pot reunir-se com a òrgan consultiu de la biodiversitat urbana”.

El Consell Municipal de Medi Ambient és l’òrgan de participació i coordinació del teixit associatiu en este àmbit. La seua creació va ser aprovada per acord plenari l’any 2017. L’actuació d’este consell municipal és transversal i atén tots els aspectes relacionats amb el benestar mediambiental des del punt de vista econòmic, social, cultural i polític. A la sessió del Consell de Medi Ambient passat també donaren compte de les seues polítiques en la matèria la resta de regidors de l’àrea de govern d’Ecologia urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, entre els quals el regidor de Platges i Qualitat Ambiental i Acústica, Giuseppe Grezzi; el regidor d’Agricultura i Emergència Climàtica, Alejandro Ramon; i la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía.

Entre les funcions del Consell Municipal de Medi Ambient està la d’impulsar la protecció efectiva del medi ambient en tots els àmbits municipals, a més de fomentar la participació directa i la coordinació de les diferents associacions, institucions, entitats i, fins i tot, iniciatives individuals que treballen en l’àmbit de les polítiques verdes. A més, s’encarrega d’assessorar, emetre informes de caràcter no vinculant i formular propostes al municipi.

Pel que fa a la seua composició, hi formen part entitats ambientalistes com ara SEO/BirdLife, Acció Ecologista Agró i Ecologistes en Acció, representants de la Federació d’Associacions de Veïns de València, de les universitats públiques, del sector empresarial, sindicats, els representants dels grups polítics de la corporació i les àrees i servicis municipals implicats en la matèria com ara platges, qualitat acústica i de l’aire, jardineria sostenible, gestió de residus urbans i neteja, emergència climàtica i transició energètica, Devesa-Albufera, Pobles de València, mobilitat sostenible, cicle integral de l’aigua, salut i consum responsable.