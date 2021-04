L’Ajuntament de València construirà 320 habitatges de protecció pública que destinarà al lloguer social assequible

Connect on Linked in

El Banc Europeu d’Inversions (BEI), aportarà 27 milions d’euros de finançament per a la construcció dels vivendes, que generaran més de 450 llocs de treball per any durant la fase de construcció

La Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València AUMSA) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) han arribat a un acord mitjançant el qual el banc prestarà fins a 27 milions d’euros per a promoure habitatge públic social i assequible en règim de lloguer. En particular, es finançarà la nova construcció d’uns 320 vivendes parc actual d’habitatge públic social i assequible en règim de lloguer de AUMSA. El finançament, sota el marc del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, contribuirà a crear més de 450 llocs de treball per any durant la fase de construcció.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assegurat que amb el finançament dels 327 habitatges del pla de AUMSA “es complix una de les premisses més importants del govern local que és garantir l’accés a l’habitatge. A través d’este pla, l’import total del qual ascendeix a 54 milions d’euros, donarem una solució urbanística a moltes zones de la ciutat, ampliarem l’oferta d’habitatge públic en lloguer assequible, i donarem una nova oportunitat a 327 famílies”.

Esta actuació millorarà la flexibilitat i el funcionament del mercat de l’habitatge a València, oferint oportunitats a persones amb rendes baixes, per als quals l’accés a l’habitatge no és fàcil. A més, esta mesura contribuirà a la reducció global dels preus de lloguer a la ciutat. El projecte generarà beneficis econòmics i socials positius, afavorint la creació de negocis i activitats addicionals, que redundaran en una millora dels servicis i de la qualitat de vida dels residents.

La responsable de l’àrea de Desenvolupament Urbà ha destacat que estos nous habitatges, “es construiran amb criteris de perspectiva de gènere, tenint en compte els nous tipus de les famílies que viuran en elles. Compliran també amb diferents criteris com el de la sostenibilitat, el de l’eficiència energètica i contribuiran a millorar el desenvolupament urbà integrat, per a fer que els barris siguen de tots els veïns i veïnes”.

Una part important dels habitatges es construiran a Ciutat Vella, “un barri que té una gran pressió turística, en el qual crearem un parc públic d’habitatge assentat i consolidat que ens permeta oferir a totes les famílies l’oportunitat de viure en el nostre centre històric”, ha afirmat Gómez.

Està previst que el preu del lloguer de les noves construccions es mantinga entre els quatre i els cinc euros per metre quadrat, una xifra que es troba molt per davall del preu de mercat. “Això permetrà accedir a una vivenda digna a famílies amb pocs ingressos i persones que tenen més dificultats per a accedir a l’habitatge com són joves i persones majors que viuen soles, famílies monoparentals o víctimes de violència de gènere”, ha destacat la vicealcaldessa.