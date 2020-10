L’Ajuntament de València construirà un total de 95 vivendes de lloguer assequible al complex de Sociòpolis

Connect on Linked in

La Junta de Govern avança en la construcció d’un nou centre cívic al Cabanyal-Canyamelar i la urbanització de l’entorn de les Drassanes del Grau

VALENCIA 2020-10-06 RdP de JGL

L’Ajuntament construirà un total de 95 vivendes de lloguer assequible al complex de Sociòpolis, a la Torre, segons ha explicat este matí la vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern. L’òrgan col·legiat també ha donat un nou impuls a la construcció d’un centre cívic al Cabanyal-Canyamelar, entre els carrers de Sant Pere i Lluís Despuig, i les obres d’urbanització de l’entorn de les Drassanes, al barri del Grau. La regidora ha informat així mateix de l’aprovació de la 17a modificació de crèdits del Pressupost de 2020, que “permetrà alliberar recursos per al Pressupost de 2021, avançant el pagament d’expropiacions que havíem de realitzar enguany”.



El deute de la Generalitat corresponent al complex de Sociòpolis, a la Torre, “és molt important amb el mateix Ajuntament” i “hem negociat i hem saldat a canvi de quedar-nos unes parcel·les que tenen una valoració d’un milió d’euros”, on es construiran 95 vivendes de lloguer assequible, segons ha detallat Gómez. Esta promoció “complementarà el parc públic de vivendes de lloguer accessible que estem impulsant des de l’Ajuntament” per tal de “garantir el dret a l’accés a una vivenda digna”.



Al Cabanyal-Canyamelar, s’ha proposat adjudicar el contracte de les obres d’execució del projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un centre cívic entre els carrers de Sant Pere i Lluís Despuig, amb càrrec als fons Edusi, “en plena zona de l’antiga ampliació” de l’avinguda de Blasco Ibáñez. Les obres s’han adjudicat a Levantina, Ingeniería y Construcción SL per un import d’1.900.00 euros. Es tracta d’un edifici que la regidora ha qualificat com a “un projecte emblemàtic que recupera la tipologia més clàssica del Cabanyal-Canyamelar, que no són les actuals cases modernistes, sinó les antigues barraques abans del gran incendi que va assolar el barri a la fi de del segle XVIII”.



Dins de l’àrea d’urbanisme, l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal ha acordat així mateix la reparcel·lació del PAI de les Drassanes, al barri del Grau, l’últim tràmit que permetrà començar les obres per “acabar amb un gran buit urbà, un gran solar que degrada un dels punts històrics del Grau”, pròxim, a més, a un institut i un col·legi públic. Les obres, a càrrec de l’agent urbanitzador, ascendixen a un milió d’euros, i el Consistori obtindrà sòl dotacional, “una antiga casa protegida”, propietat de l’agent urbanitzador.



Igualment s’ha declarat vàlid el procediment per contractar la prestació dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d’execució per a la construcció del col·legi públic Santo Ángel de la Guarda, al barri de la Raiosa, per un import de prop de 150.000 euros. L’empresa adjudicatària és l’UTE Lourdes García Sogo i Asociados, Arquitectura, Urbanismo e Infraestructuras. L’edil ha recordat que el SEPES ja ha anunciat la licitació de les obres d’urbanització de l’entorn, la qual cosa permetrà disposar del solar per a la construcció del col·legi, mentre que l’Ajuntament ha començat a redactar el projecte “per tindre-ho tot llest per, quan es dispose del solar, poder començar la construcció quan abans millor”.



La vicealcaldessa també s’ha referit a l’aprovació del projecte de desviaments d’infraestructures a l’entorn del pavelló Arena perquè “tant el trànsit de vianants com el nou carril bici que passarà per la zona no interferisquen en l’espai” del futur edifici multiusos. D’esta manera, l’Ajuntament “continua fent passos perquè el pavelló Arena puga ser una realitat el més prompte possible”.



En l’àmbit d’Hisenda, la Junta de Govern ha aprovat el projecte de la 17a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020, la qual cosa “permetrà alliberar recursos per al Pressupost de 2021, avançant aproximadament entre 5 i 7 milions d’euros, que dedicarem a expropiacions que havíem de realitzar en 2021, però que pagarem i aplicarem enguany”. Es tracta d’expropiacions que, “per sentència, l’Ajuntament té l’obligació de pagar i que no estaven subjectes a la moratòria que ha aprovat la Generalitat”.