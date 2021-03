L’Ajuntament de València convoca les ajudes del Pla Resistir als sectors econòmics tradicionals vinculats a les festes

Connect on Linked in

El Butlletí Oficial de la Província de València publica hui la convocatòria de les ajudes als autònoms i pimes dels sectors productius tradicionals. En total, l’Ajuntament destinarà fins a un màxim de 2.300.000 euros del Pla Resistir a ajudar les xicotetes empreses amb seu a València que es dediquen a activitats econòmiques al voltant de les festes tradicionals valencianes i que s’han vist greument afectades per la covid-19.

Els beneficiaris que complisquen els requisits rebran una quantia fixa de 2.000 euros més 200 euros addicionals per cada treballador donat d’alta en la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020.

A partir de demà, els sol·licitants disposen de vint dies naturals per demanar les ajudes i es prega que les sol·licituds es presenten de forma escalonada. Per demanar les ajudes, cal emplenar el formulari d’inscripció ubicat en la pàgina www.valencia.es/apps/resistir2021 i, posteriorment, presentar la sol·licitud per via telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament.