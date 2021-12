L’Ajuntament de València convoca un concurs públic d’idees per a remodelar l’avinguda Pérez Galdós

Connect on Linked in

Hui s’inicia el concurs per a dur a terme la redacció del projecte i direcció d’obra de la reurbanització integral i renaturalització de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta. El projecte resultant del concurs ha de suposar una millora de la qualitat funcional, arquitectònica, ambiental i social d’este entorn, que recuperarà com a protagonista al vianant, conforme a un model de mobilitat més sostenible i saludable. Sandra Gómez, vicealcaldessa de València de 0 a 1’04

La regidora ha recordat que l’actuació ocuparà una àrea amb una longitud de 2 km, des del Passeig de la Petxina fins al carrer Sant Vicent i una superfície de 97.000 m², i és per tant un dels grans espais sobre els quals actuarà la ciutat.

El concurs constarà d’una única fase, en la qual els equips disposen de 60 dies naturals per a presentar tant la documentació com les propostes. Una vegada rebudes totes les propostes, el jurat, format per tècnics municipals, membres del col·legi d’arquitectes i enginyers i un expert o experta en enfocament de gènere, decidirà en un termini màxim de 3 mesos la proposta guanyadora i la resta de premiats. El concurs oferix tres premis; de 10.000 euros per al guanyador; de 5.000 euros per al segon i de 3.000 euros per al tercer.