L’Ajuntament de València crea una comissió dedicada específicament a l’absentisme escolar

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha presentat la nova eina, que es constituirà formalment dimecres que ve

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Educació, ha creat una comissió de treball dedicada específicament a abordar el fenomen de l’absentisme escolar. L’objectiu, ha explicat la regidora Maite Ibáñez, és aconseguir la plena escolarització de l’alumnat en l’etapa que contempla l’educació obligatòria, és a dir, fins als 16 anys. Per primera vegada, el grup de treball encarregat d’este assumpte inclourà, junt amb les aportacions de la comunitat educativa en si, les d’agents externs plenament concernits pel fenomen, com ara els Servicis Socials Municipals, la Fiscalia de Menors, la Conselleria d’Educació o la Policia Local.

La nova Comissió municipal d’absentisme escolar es constituirà formalment dimecres que ve, dia 7, a les 17.30 hores. Tal com ha subratllat Ibáñez, es tracta d’una comissió que emana del Consell Escolar Municipal, el Reglament de Règim Intern del qual contempla en el seu articulat la possibilitat de constituir comissions de treball per a dur a terme actuacions relatives a les matèries de la seua competència, com el tractament de la compensació educativa, l’escolarització sobrevinguda i el control de l’absentisme escolar, entre altres.

Actualment, el Servici d’Educació està treballant amb 1.315 alumnes i alumnes de la ciutat sobre este assumpte. La regidora Maite Ibáñez ha explicat que les dades d’absentisme s’han vist incrementats este curs com a conseqüència directa de la pandèmia. No obstant això, ha assenyalat que des de la Regidoria d’Educació ja s’ha estat treballant sobre este problema amb anterioritat, a través del PAEM (Pla d’Absentisme Escolar Municipal). “Per a mi, este objectiu és una prioritat, ja que sabem que l’absentisme escolar és un problema al qual s’enfronten de manera directa i permanent molts centres educatius i que és motiu de preocupació per a la comunitat educativa en el seu conjunt; per això, reforcem la nostra actuació davant este fenomen amb la creació de la nova comissió”, ha afirmat Ibáñez.

Un problema educacional i social

La regidora ha definit les situacions d’absentisme com “un problema educacional i social que cal abordar des de diferents enfocaments i mirades”. Cal tindre en compte, ha afegit, que les causes de l’absentisme solen provindre d’una situació familiar problemàtica (economia precària, drogodependències, trastorns emocionals, violència domèstica…), d’una sobreprotecció, de casos de control, o per l’assumpció de rols adults de l’alumnat menor d’edat (ocupacions esporàdiques, atendre altres familiars malalts o cuidar de germans xicotets…). També són causa d’absentisme la distància de l’alumne al centre o les diverses realitats culturals. “Estem davant un fenomen amb arrels i causes molt heterogènies –ha resumit la regidora- i per això, afrontar i abordar el tema requereix emprendre accions des de diferents fronts, de manera interrelacionada”.

“Cal tindre en compte, a més, que l’absentisme té conseqüències socials, educatives i culturals”, ha afegit Ibáñez, qui ha assenyalat que “des del punt de vista educatiu, la no assistència al centre afecta negativament la formació de l’estudiant”. Les conseqüències són: reducció del seu rendiment acadèmic; desinterés cap a l’escola i cap a la seua pròpia formació, no adquisició de coneixements bàsics, i restricció de les seues possibilitats d’accés a vies d’educació o formació posteriors, així com augment del risc d’abandó primerenc i, a la llarga, menors possibilitats de portar una vida plena en societat. Des del punt de vista social, el minvament de la seua formació incidirà en les seues possibilitats d’ocupació i promoció professional, augmentarà les probabilitats de marginació, atur, falta d’habilitats socials, problemes conductuals o conductes addictives…”

Membres i entitats col·laboradores externes

La nova Comissió Municipal d’Absentisme vetlarà pel desenvolupament del PAEM i recollirà i analitzarà les dades d’absentisme i abandó escolar comunicats pels centres educatius de la ciutat. Així mateix, s’encarregarà de planificar campanyes de sensibilització, i d’investigar per a conéixer les actuacions en esta matèria que estiguen realitzant els servicis municipals, les administracions implicades i altres institucions i entitats, per a fomentar la col·laboració entre totes estes instàncies.

De fet, una de les novetats de la Comissió és que, per primera vegada, la seua composició sumarà, a més dels membres de la comunitat escolar, les de membres externs directament implicats en la prevenció i tractament d’este problema, que funcionaran com a entitats col·laboradores: la Delegació de Benestar Social de l’Ajuntament de València (centres de Benestar social i Secció del Menor), la Fiscalia Provincial Secció de Menors, la Direcció General d’Educació Inclusiva de la Conselleria d’Educació, la Policia Local de València, i la Inspecció de la Direcció Territorial d’Educació. Tots ells donaran suport a la labor de la Comissió, que estarà presidida per la presidenta del Consell Escolar Municipal i regidora d’Educació, Maite Ibáñez.

La Comissió Municipal d’Absentisme escolar està composta per personal de la Regidoria d’Educació (Servici d’Educació, Secció Escolarització i Xec escolar i coordinació d’absentisme escolar municipal), així com representació de FAMPA, de titulars de centres privats, de la Federació d’Associacions Veïnals de València, de les principals organitzacions sindicals, de la direcció dels centres públics, de la Federació Catòlica d’Associacions de pares i mares d’alumnes, del sector de professors de centres escolars del municipi (sector privat), de la Federació de sindicats independents (FSIE), del sector de professors de centres escolars del municipi (sector públic), de l’STEPV-IV i d’ANPE.