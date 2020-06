L’Ajuntament de València desenvolupa una estratègia d‘apicultura urbana amb la instal·lació de més d’una vintena de ruscos en la ciutat

Connect on Linked in

El Consistori estudia la possibilitat de regular l’apicultura urbana mitjançant una ordenança

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i el regidor d’Agricultura i d’Emergència Climàtica, Alejandro Ramon, han visitat els dos ruscos ubicats al sostre de l’edifici municipal Punt de Ganxo a la Plaça de l’Almoina. Campillo ha destacat que “esta estratègia d’apicultura urbana forma part de la política impulsada pel govern de Joan Ribó per promoure la biodiversitat de València”.



Són ruscos destinats a la investigació i sumen una població d’aproximadament 2 milions d’abelles. “Hi ha més abelles que persones en la ciutat” ha explicat el vicealcalde, qui valora la seua importància “perquè són els principals insectes polinitzadors de molts arbres i plantes i per tant garanteixen la producció agrària mundial”. Sergi Campillo assenyala que “des de València volem contribuir al manteniment de la població de les abelles, a l’igual que altres ciutats com ara París on tenen més d’un miler de ruscos distribuits per tota la ciutat”.



En este sentit, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha avançat que s’està estudiant la possibilitat de desenvolupar una ordenança pròpia d’apicultura urbana o, en el seu cas, promoure un canvi legislatiu des de les Corts Valencianes per tal de fomentar esta estratègia i permetre fins i tot que es puguen instal·lar per part de particulars de manera segura. “Hem d’aprendre a vore la biodiversitat de la nostra ciutat com un element positiu i les abelles formen part d’esta biodiversitat que a més produeixen un producte molt volgut per l’èsser humà com és la mel”, ha dit Campillo.



Per la seua part, el regidor d’Agricultura i Emergència Climàtica, Alejandro Ramon, destaca que les abelles “són sòcies clau en l’ecosistema de la nostra fèrtil i productiva horta”. “Per experiència sabem que cuidar dels col·laboradors maximitza la productivitat pròpia i no sols per això, sinó a més per respecte cap a estos éssers vius, és important cuidar i incentivar el seu desenvolupament”, ha afegit.