L’Ajuntament de València destina 4 milions d’euros en ajudes al sector faller

Per segon any consecutiu i almenys de moment València renuncia a les Falles per la situació pandèmica, fet que ha proposat la ficada en marxa de la maquinària econòmica de l’Ajuntament de València per tal d’impulsar un sector que agonitza desprès de mesos sense activitat

La Junta de Govern Local convocada amb caràcter extraordinari i urgent ha aprovat la concessió de 1,8 milions d’euros d’ajudes per al foment i suport de les falles en el marc del Pla Especial de Falles 2021-2022

A més, les prestacions es complementaran amb ajudes directes a les comissions falleres que el Ple va acordar per unanimitat el passat mes de gener per pal·liar els efectes de la suspensió de la festa per segon any i en les que ja estan treballant segons ha indicat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana

En total, 323 comissions es beneficiaran d’esta subvenció que cobrix fins al 30 % de l’import de les falles grans i infantils, un 5 % més que en la passada convocatòria de manera que cobrix fins al 30 % del cost de la falla

D’altra banda, l’Ajuntament destinarà fins a un màxim de 2.300.000 euros a autònoms o xicotetes empreses amb seu a València que es dediquen a activitats econòmiques al voltant de les festes tradicionals valencianes i que s’han vist greument afectades per la covid-19

Així, poden concórrer a la convocatòria els artistes fallers i de carrosses, el sector de la indumentària, bandes, insígnies i estendards, floristes, orfebres, pirotècnics i mitjans de comunicació dedicats al món de les falles i, en general, a les festes tradicionals de la ciutat

També poden acollir-se a estes ajudes les barques de promoció turística de la Marina i l’Albufera i les xicotetes empreses que es dediquen al lloguer de bicicletes