L’Ajuntament de València destina més de 2,6 milions d’euros per a promoure l’emprenedoria i la contractació indefinida

La Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica ha llançat una nova convocatòria d’ajudes de més de 2,6 milions d’euros per a impulsar l’emprenedoria i la contractació indefinida, amb una línia específica per a la contractació de joves. La Junta de Govern Local ha aprovat hui esta iniciativa que, segons ha explicat la regidora Pilar Bernabé, s’emmarca en les accions desenvolupades per a promoure la reactivació econòmica de València, que és una prioritat del govern local

Pel que respecta a les noves ajudes, entre altres requisits, és necessari que les persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial i s’hagen donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l’1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Els tres programes de subvencions són compatibles amb qualsevol altra ajuda atorgada per l’Ajuntament o per una altra institució.