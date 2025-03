L’Ajuntament de València destina més de 8,4 milions a la neteja de l’Albufera per la dana 

L’Ajuntament de València ha aprovat una inversió superior a 8,4 milions d’euros per a la neteja dels residus deixats per la riuada que va afectar l’Albufera i els canals de titularitat municipal.

La Junta de Govern Local ha autoritzat este divendres el crèdit necessari per a fer front als contractes d’emergència, els quals es van tramitar després de la Dana del 29 d’octubre.

A més, l’Ajuntament ha decidit ampliar el termini d’execució dels treballs fins al 30 de maig, després que diversos condicionants hagen provocat retards en l’inici de les tasques de neteja. El regidor de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha explicat que la condició per a esta ampliació és que els treballs en la làmina d’aigua estiguen completats abans del 16 d’abril.

Amb l’objectiu de gestionar de manera més eficient la neteja, els treballs s’han dividit en set àrees d’actuació, amb una superfície total de 170.000 metres quadrats. Això permet una millor organització dels recursos i facilita l’accés per terra i per aigua. Els sectors inclouen: La Vega, Poyo, Marta del Rei, Catarno, Adela, Palaco i Passiego.

Segons l’Ajuntament, esta actuació és fonamental per a la recuperació d’un dels espais naturals més importants de la ciutat, l’Albufera, i es considera una mesura urgent davant els danys causats per la riuada d’octubre. Amb este pla de neteja, es pretén garantir la protecció i la recuperació de l’entorn, beneficiant tant l’ecosistema com els ciutadans de la ciutat de València.