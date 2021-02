L’Ajuntament de València destina vora 10 milions d’euros pel servici de neteja d’escoles que es prestarà amb estàndards i controls de qualitat

Connect on Linked in

El vicealcalde informa també de l’adjudicació del contracte de servicis de telecomunicacions “per facilitar l’accés a la connectivitat, millorar este servici públic, i consolidar-nos com smartcity”

La Junta de Govern Local ha adjudicat provisionalment el servici de neteja dels 95 Col·legis Públics d’Educació Primària i les 7 escoletes infantils municipals, així com les instal·lacions del Conservatori Municipal José Iturbi. L’Ajuntament, que ha destinat vora 10 milions d’euros (9.664.405 €) per a la contractació d’este servici durant dos anys, ha desglossat el contracte en cinc lots, segons zones, i les empreses responsables de la conservació, el manteniment i la neteja hauran de fer el seu treball amb els mateixos estàndards i estaran sotmeses a un control de qualitat.

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha donat compte hui d’este acord de l’equip local “que s’ha pres en el marc de les mesures adoptades pel Govern Municipal per dignificar l’educació pública”. Així mateix, acompanyat de la també vicealcaldessa Sandra Gómez, ha informat d’altres decisions de l’executiu local com l’adjudicació del contracte de servicis de telecomunicacions de l’Ajuntament de València, dividit en tres lots, “per facilitar l’accés a la connectivitat, millorar este servici públic, i consolidar València com smartcity”.

Pel que fa al contracte de neteja dels centres escolars, Sergi Campillo ha informat que “la gran novetat és que l’empresa adjudicatària del lot 5 serà l’encarregada d’avaluar el servici de neteja de la resta de lots per garantir que es presta un servici homogeni en tots els centres, amb els mateixos estàndards de qualitat”.

“D’esta manera –ha explicat- s’establirà un protocol d’avaluació i inspecció del servici a través de qual s’han d’obtenir uns indicadors que tindran repercussió directa en les certificacions mensuals i, fins i tot, que podrien traduir-se en incompliment de contracte”. Entre altres es mesuraran els nivells de contaminació d’origen biològic en les superfícies interiors d’elevat contacte. A més, es realitzaran enquestes periòdiques que ompliran els responsables dels centres per conéixer l’evolució de la prestació de servici.

Entre les novetats d’este contracte també destaca la incorporació de clàusules com ara l’ús de vehicles 100% elèctrics per a les tasques de repartiment de consumibles i materials, així com per al trasllat de maquinària i operaris; L’acord també inclou l’obligació de mantenir la recollida selectiva de residus i la instal·lació de les papereres i contenidors necessaris en el centre; i el manteniment de les clàusules socials relacionades amb no minorar unilateralment les condicions de treball en matèria de jornada i salari i que el 50% de les persones contractades siguen aturats de llarga durada, persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social. “Així mateix, s’estableix la implantació d’un sistema de registre de control de presència en els edificis per a comprovar la realització dels servicis de neteja prestats”, ha conclòs Campillo.

CONSOLIDACIÓ COM SMARTCITY

D’altra banda, en parlar de l’adjudicació del contracte dels servicis de telecomunicacions de l’Ajuntament de València, dividit en tres lots, el vicealcalde ha destacat que esta s’ha fet amb un pressupost d’1.674.000 euros, un 11,16% més que el contracte anterior.

Este contracte permetrà la connexió mitjançant fibra òptica als edificis municipals dels pobles de Benifaraig, Benimàmet-Beniferri, Borbotó, Carpesa, les Cases de Bàrcena, Castellar-L’Oliveral, el Palmar, el Saler, Forn d’Alcedo, la Punta, la Torre, Massarrojos i el Perellonet.

Concretament, segons ha aclarit Sergi Campillo, l’Ajuntament ha unificat en un únic contracte els servicis de telefonia mòbil i telefonia fixa i dades, que abans es contractaven per separat, i ha inclòs l’internet de les coses,amb què es posa el focus en poder cobrir els múltiples projectes municipals que inclouen este tipus de connectivitat, perquè estiga disponible en qualsevol lloc i amb nivells elevats de seguretat.

“Es pretén garantir una connectivitat i els servicis de telecomunicacions mínims necessaris en tots els servicis municipals, fomentar la millora de la qualitat oferida pels operadors de telecomunicacions a tot el nostre terme municipal, millorar la connexió sense fils tant en edificis municipals com en espais públics, articular el desplegament de dispositius d’Internet de les coses i millorar les comunicacions amb el personal en mobilitat, entre d’altres”, ha indicat.

El nou contracte tindrà una durada de dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues anuals (2 + 1 + 1) i implica una millora de la velocitat de les línies dels edificis connectats mitjançant VPN de l’operador, augmentant així en el 95% de les connexions la velocitat de almenys 100 Mbps de baixada i 100 Mbps de pujada.

En paraules del vicealcalde, “este acord s’explica perquè València està decidida a evolucionar com a ciutat innovadora, sostenible i intel·ligent per fer front als desafiaments d’ordre social, econòmic i mediambiental i això implica el coneixement de dades, informació i indicadors de valor per gestionar i proporcionar els servicis urbans de manera eficaç i eficient”.

“Exactament, este nou contracte millorarà en molts aspectes, com ara la interconnectivitat, l’amplada de banda o la gestió d’incidències i la gestió i monitoratge de les línies de comunicacions ofertes pels operadors de telecomunicació i, sense cap dubte, una de les millores més destacables és la de l’arribada de la fibra òptica als edificis municipals dels pobles de València, ja que redundarà a curt termini en una millora de la connectivitat d’estes zones de la ciutat, i tot i que en algun cas no ha sigut possible continuarem treballant per incloure els nuclis que s’han quedat fora”, ha afegit.

Per últim, la Junta de Govern ha aprovat la convocatòria del V Certamen de Relats “Beatriu Civera”, corresponent a l’any 2021, que se celebra anualment “amb el fi de treballar en la superació dels estereotips assignats a les dones i el seu empoderament, la visibilització de figures femenines que es puguen prendre com referents, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que han de superar en la seua trajectòria vital”.

El vicealcalde ha subratllat que s’atorgaran dos premis econòmics, un a la millor redacció presentada a la modalitat de participants d’entre 18 a 30 anys i un altre per a la modalitat de més de 30 anys. Cada premi ascendeix a l’import de 1.375 euros, i l’import toral de la convocatòria ascendeix a la quantitat 2.750 euros.