L’Ajuntament de València dona continuïtat a la campanya de prevenció del suïcidi

Emiliano García: “És una iniciativa pionera a nivell nacional que una ciutat amb les característiques de València assumisca este compromís”

El Grup de Treball Intersectorial de Prevenció del Suïcidi i Atenció a la Salut Mental, emmarcat dins de l’estratègia ‘València, Ciutat Saludable’, continua amb la seua labor de cara al 2022. Ja s’han posat en marxa tres tipus d’accions: campanyes per a informar, sensibilitzar i visibilitzar el suïcidi, realització d’estudis que permeten ajustar les polítiques municipals i formació al funcionariat dels servicis municipals que tracten este tipus de casos.

El grup, constituït al desembre de 2019, just abans de l’inici de la pandèmia, està format per tècnics i professionals de l’Ajuntament i la Conselleria de Sanitat, Policia Local, Bombers i entitats acadèmiques i socials, liderats per la regidoria de Salut i Consum. Durant 2020, malgrat la pandèmia, que va retardar algunes activitats programades, ja es van realitzar dos cursos en línia de prevenció del suïcidi i en el segon semestre es van realitzar nou sessions presencials de formació bàsica de prevenció del suïcidi. Enguany s’ha completat esta formació, en la qual participen de manera preferent els funcionaris que en el seu desenvolupament professional han d’afrontar situacions suïcides, o que han de detectar i atendre conductes suïcides.

Prevenció

“El nostre compromís és abordar, des d’una perspectiva preventiva, un problema tan complex com és el suïcidi. És una iniciativa pionera a nivell nacional que una ciutat amb les característiques de València assumisca este compromís amb la prevenció del suïcidi i l’ aborde mitjançant la constitució d’un Grup Intersectorial”, ha expressat el regidor de Salut, Emiliano García.

El passat 27 de novembre, la regidoria de Salut va celebrar la jornada tècnica ‘Estem parlant del suïcidi’, sobre prevenció del suïcidi en la joventut, en la qual van participar unes 250 persones tant de manera presencial com en línia. En esta es van llançar diferents propostes que seran valorades pel Grup de Treball i que serviran de guia per a continuar programant activitats i definir el camí que ha de seguir el projecte.

La campanya de conscienciació ‘Estem parlant del suïcidi’ continua també als trens de la línia 0 de Metre València, i ja ha sigut difosa en format de vídeo en els autobusos de l’EMT.

“Les dades relatives a la salut mental i el suïcidi, anteriors al confinament per la Covid-19, ja feien imprescindible les actuacions preventives: campanyes, formació i investigació. Però és evident que la situació s’ha tornat més dramàtica i és necessari continuar invertint, formant i visibilitzant este problema social i de salut pública que ens afecta a tots”, ha recalcat García.

Col·laboració amb l’associació Viktor Frankl

La regidoria de Salut de l’Ajuntament de València va començar una col·laboració amb l’Associació Viktor Frankl durant el primer semestre del passat any. Es va posar en marxa un programa per a acompanyar en el duel i donar suport als pacients de COVID-19, familiars de morts a causa del virus i aquells que han vist frustrat el seu projecte de vida per pèrdues de negocis, econòmiques o d’una altra índole. Així mateix, s’ha atés els professionals de la sanitat que ho han sol·licitat, en haver patit directament els efectes de la pandèmia en la seua labor quotidiana.

Des de llavors el consistori i l’associació continuen treballant conjuntament en la realització de tallers i jornades, amb les mires posades a signar un conveni de col·laboració per a continuar amb les labors de prevenció.

Dins del projecte també es van plantejar una sèrie de tallers d’ajuda mútua que van començar al setembre, així com xarrades en línia, difusió de píndoles logoterapéutiques i la creació d’un espai d’escolta especialitzat en professionals autònoms per a la prevenció del desgast professional, l’acompanyament en situacions d’esgotament emocional i la promoció de la salut personal i professional.

Durant la col·laboració d’enguany han sigut ateses 2953 persones en les diferents activitats que realitza l’associació.

L’Associació Viktor Frankl està integrada per professionals de diferents àmbits professionals: metges, psicòlegs, infermers, pedagogs i advocats. Presten servicis d’acompanyament i suport durant la pèrdua d’un ser estimat, de la salut, de fets vitals traumàtics (acomiadaments, desnonaments, maltractament, desarrelament, als migrants…) i davant el buit existencial. Va ser reconeguda d’utilitat pública per ordre del Ministeri de l’Interior l’any 2008. El seu mètode aplica els principis de la logoterapia fundada per Viktor E. Frankl, de qui prenen el nom, perquè la persona afectada puga viure l’experiència de la pèrdua i el sofriment de la millor manera possible. El seu servici és complementari a l’assistència mèdica i en cap cas la substituix.