L’Ajuntament de València dona llum verda al Valencia Arena

Amb la concessió a Mercantil Licampa 1617 de la parcel·la municipal on anirà el pavelló



La Junta de Govern de l’ajuntament de València ha aprovat la concessió administrativa per a la construcció i explotació del Valencia Arena.

Dona així llum verda al projecte amb la concessió a Mercantil Licampa 1617 de la parcel·la municipal on anirà el pavelló.

Es tracta d’una parcel·la de 21.500 metres quadrats ubicada en els carrers Àngel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antoni Ferrandis, dins del barri de Quatre Carreres. El projecte consisteix en un pavelló multiusos amb un aforament màxim per a 18.600 espectadors i instal·lacions annexes com ara un pàrquing públic i altres dotacions, com ara un parc públic amb zones verdes i una nova infraestructura per al col·legio públic “Les Arts”. Es tracta d’una concessió de 50 anys per la qual la mercantil haurà d’abonar un cànon de 200.000 euros a l’any a l’Ajuntament.

Licampa invertirà la construcció del Valencia Arena 220 milions d’euros.



Per la seua part, Juan Roig ha agraït l’esforç i la il·lusió de tots els agents tècnics, socials i polítics de l’Ajuntament i Generalitat implicats que, encapçalats per l’alcalde Joan Ribó, han fet possible que construir un Arena i infraestructures d’aquestes característiques, estiga cada vegada més a prop a València.

Aquest projecte també contribuirà a reactivar l’economia de la ciutat, i contribuirà a elevar

La notorietat i reputació de València a la Comunitat Valenciana.