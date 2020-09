L’Ajuntament de València dona suport a la interlocució i el consens amb la comunitat escolar davant la crisi de la covid-19

Connect on Linked in

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de València, celebrat este dimecres per a tractar sobre els efectes de la crisi per COVID-19, ha abordat la situació derivada de la pandèmia en els entorns escolars, i ha aprovat «continuar enfortint la interlocució amb la comunitat educativa per a revisar el resultat de les mesures de prevenció adoptades, així com el desenvolupament de noves accions consensuades en el marc de les competències municipals». A més, la Corporació Municipal ha acordat «realitzar les convocatòries necessàries del Consell Escolar Municipal per a informar-los convenientment sobre l’aplicació de les diferents mesures i la seua evolució».

L’acord, que ha sigut defensat per les regidores Maite Ibáñez (Educació) i Luisa Notario (Gestió de Recursos) s’ha plantejat com a proposta alternativa a la moció inicial que havien plantejat de manera conjunta els grups Popular i Ciutadans. El text aprovat inclou també «garantir el compliment dels protocols d’actuació i dotar als centres d’elements per a eixa labor, segons ens indiquen les autoritats sanitàries», així com «donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat a través de les eines que gestiona el Servei d’Educació: xec escolar, ajuda a material escolar, prevenció d’absentisme, gestió d’escolarització sobrevinguda, projectes educatius, entre altres».

El Ple ha acordat també, amb el vot en contra del Partit Popular i Ciutadans i l’abstenció de Vox, «continuar realitzant proves PCR al personal municipal, aplicant el protocol d’actuació per a la realització de proves diagnòstiques elaborat pel Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, negociat amb els delegats de prevenció dels sindicats, i que segueix les directrius marcades per les autoritats sanitàries competents». D’esta manera, tal com ha explicat el regidor de Salut, Emiliano García, «la realització de proves PCR no garanteix la detecció de la pandèmia, mentre que la part crucial per a lluitar contra esta pandèmia és realitzar les proves que estableixen les autoritats sanitàries i desenvolupar un seguiment dels casos positius».

Esta tesi ha sigut reiterada per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui ha aclarit que a l’Ajuntament també s’han seguit els criteris de Salut Laboral, reunits amb un protocol negociat que recull mesures en diferents escenaris per a desenvolupar el servei públic de manera excepcional