L’Ajuntament de València elabora “la recopilació més gran de llistes de música en valencià”

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha anunciat una nova iniciativa del Gabinet de Normalització Lingüística per fomentar l’ús i la normalització del valencià per tota la ciutat i, en este cas, amb la música com a protagonista. “Ha conclós la fase d’elaboració del que probablement és el repertori més gran de llistes de música en valencià publicat fins al moment”. Sota el nom ‘Música, València!’ el projecte compta amb tres tipus de recopilacions: llistes per gèneres, per moments i per temàtica.

En el primer cas, hi ha un total de 24 llistes dels gèneres musicals més diversos: des de la música urbana (indie, reggaeton, trap, electrònica, rap…) fins als més tradicionals (folk, cançó d’arrel, cançó d’autor…), passant per la majoria de subgèneres del rock i del pop i altres gèneres d’origen afroamericà com el jazz, el soul, el rock-and-roll, l’ska, el reggae i els ritmes llatins.

D’altra banda, les llistes per moments, que van nàixer a l’inici del confinament, són set recopilacions que connecten les cançons amb diferents moments del dia: per a despertar, per a pujar l’ànim, per a cuinar, per a fer esport, per a relaxar-se i trobar la calma, per a celebrar i ballar, i per a cantar. Les temàtiques, al seu torn, agrupen quatre llistes: la del 8M (de temàtica feminista), Orgull valencià (de temàtica LGTBI), la de nadales i la de cançons infantils.

El projecte «Música, València!» es completa amb un recull de novetats que s’actualitzarà periòdicament a fi de mantindre les llistes al dia, amb la incorporació de noves cançons. En total, “són 36 llistes que demostren la vitalitat de la música cantada en valencià i que volem acostar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat, tant si ja les coneixen com si tenen encara per descobrir eixe món tan meravellós”.

LLISTES MULTIPLATAFORMA

Este projecte, concebut inicialment en Spotify (https://spoti.fi/3aKmpwj), ara també està disponible en obert a YouTube (https://bit.ly/3xxBjzQ), l’altra gran plataforma de música digital a Internet. De fet, les llistes s’han exportat al canal de vídeos per tal d’arribar a un públic més divers ja que no tots disposen de compte en l’altra plataforma. En YouTube, a més a més, es pot gaudir també d’una llista de reproducció amb més d’un centenar de cançons en versió karaoke (https://bit.ly/2S27gjx) de grups i cantants com La Fúmiga, Samantha, Txarango o Manel.

El perfil del Gabinet en Spotify, amb més d’un miler de seguidors i seguidores, s’ha convertit en una referència no només per al públic sinó també per als mateixos grups i cantants, que tenen a la seua disposició un expositor per a difondre les seues creacions.

DIFUSIÓ EN ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS

Pròximament, el Gabinet de Normalització Lingüística començarà a difondre les llistes en diferents espais públics de la ciutat amb el lema «Música, València!». Amb esta finalitat, està previst que se senyalitzen a través de codis QR en parcs i jardins, platges, parades d’autobusos, biblioteques, edificis municipals, etc. A banda d’això, el Gabinet oferirà estos recursos a una gran varietat d’establiments privats, com ara bars i cafeteries, comerços amb fil musical, centres esportius, etc.