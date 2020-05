L’Ajuntament de València elaborarà un protocol per a la implantació definitiva del teletreball

Connect on Linked in

Notario ha fet una valoració molt positiva de la implantació del teletreball durant l’Estat d’Alarma: “hem donat una resposta àgil i eficaç a una situació d’emergència”.

L’experiència que està proporcionant la implantació del teletreball en l’Ajuntament de València s’aprofitarà per a una implantació definitiva d’esta modalitat de treball. Així ho ha comunicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui ha anunciat la creació d’un grup de treball multidisciplinar amb l’objectiu de crear un protocol de teletreball i planificar la seua implantació.



L’equip de treball multidisciplinar l’integraran persones procedents de diferents àrees de l’administració local, com ara la Coordinació General Tècnica d’Innovació i Gestió de Persones i els servicis de Personal, Formació, Prevenció de Riscos Laborals, Avaluació dels Servicis i Tecnologies de la Informació, entre altres. A més, comptarà amb la col·laboració del centre d’innovació Las Naves per tal d’aprofitar tota l’experiència adquirida per este organisme pel que fa al teletreball i la seua capacitat per a implementar processos innovadors.



Notario ha explicat que el protocol serà negociat amb la representació sindical de l’Ajuntament abans de la seua aprovació definitiva. “Inclourà la detecció de perfils susceptibles de fer teletreball així com les condicions i requisits del personal que podrà sol·licitar-hi la seua participació, que estaran relacionats amb qüestions de conciliació personal o salut, especialment, amb la delimitació dels riscos laborals, formació, requisits tècnics, criteris de temporalitat o metodologia de l’avaluació de l’acompliment, entre altres”, ha detallat la regidora.



Per la seua part, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que “la innovació social té com a objectiu millorar la vida de les persones. I per a això hem de tindre, a pesar de la crisi de la Covid-19, la capacitat de continuar amb el dia a dia de l’Ajuntament, perquè la ciutadania no es veja perjudicada. Amb solucions innovadores com les que hem implementat per a facilitar el teletreball des del primer dia en el centre d’innovació Las Naves. Detectar quins perfils poden realitzar teletreball i quins tenen més dificultat, establir una implantació progressiva, formar als perfils en funció de les seues habilitats digitals, delimitació dels riscos laborals als domicilis i establir unes eines comunes per a que el teletreball siga efectiu i eficient”.



Com és conegut, davant la crisi sanitària l’Ajuntament de València ha reaccionat de forma ràpida i en un temps mínim ha distribuït més de 2.000 llicències de teletreball entre el seu personal empleat públic. “Així hem evitat la paralització institucional i administrativa. De fet, en alguns casos fins i tot hem accelerat molta activitat administrativa possibilitant així que l’Ajuntament continuara atenent les necessitats de la ciutadania en una situació de vulnerabilitat i d’incertesa i garantint alhora la protecció i seguretat del personal municipal”, ha explicat Notario. Ara, eixa implantació accelerada del teletreball com a resposta a una situació d’emergència s’aprofitarà donat que “en molts casos s’ha comprovat que ha augmentat el compromís i la motivació del personal”. Este model d’organització del personal i el seu treball implica no sols la definició dels llocs de treball i les tasques que cal realitzar, sinó també l’establiment d’objectius i d’una avaluació del seu acompliment.