L’Ajuntament de València enceta els tràmits per sol·licitar que les corregudes de joies de Pinedo siguen declarades festa d’interés turístic provincial

La Junta de Govern Local aprovarà divendres encetar els tràmits per sol·licitar que les corregudes de joies de Pinedo siguen declarades festes d’interés turístic provincial. El regidor de Turisme, Emiliano García, i la regidora dels Pobles de València, Lucía Beamud, han valorat hui “la riquesa cultural que caracteritza el nostre territori i les seues tradicions de gran arrelament històric, que mereixen el reconeixement per part de tota la ciutat de València”.

El regidor de Turisme, Emiliano García, afirma que “des de l’Ajuntament de València treballem constantment per posar en valor la riquesa cultural que caracteritza la nostra ciutat i la correguda de joies de Pinedo és un exemple perfecte de les tradicions de gran arrelament històric que podem trobar en els nostres pobles i en les seues festes populars. Per este motiu, des de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Pobles de València sol·licitem que esta festa popular siga reconeguda com a festa d’interés turístic provincial”.

Per la seua banda, la regidora dels Pobles de València creu que “la correguda de joies és una festa tradicional que començà a aparèixer a finals del segle XVIII. Esta festa tradicional abans es feia en molts pobles de la província de València i hui en dia continua estant molt viva al poble de Pinedo”. Per a la regidora, “és una festa ja centenària en este poble i que mereix el seu reconeixement com a bé d’interés turístic provincial, una festa arrelada a l’Horta i a les seues tradicions i que, d’alguna manera, posa en valor el poble de Pinedo, reconeix el valor cultural i popular de les seues festes i mereix el reconeixement per part de la ciutat de València i de tota la província”.

La correguda de les joies és una competició eqüestre en què els genets recorren, a lloms dels seus cavalls i sense muntura, 700 metres de platja en dols eliminatoris fins obtindre el trofeu, la joia o mocador de seda que penja d’una corona de llorer i que, antigament, es regalava a la persona estimada en finalitzar la carrera.

Este torneig centenari, que es celebra des de fa més de 140 anys durant la festa grossa de Pinedo, reuneix cada any centenars de persones en la platja de la Creu de la Conca. Antigament era una tradició habitual en les festes patronals de la majoria de pobles del sud però Pinedo és l’únic poble que encara la manté hui en dia.

Les normes de la competició permeten la participació de genets majors de 16 anys i, abans de començar la carrera, es realitzen sobre l’arena revisions veterinàries als cavalls participants.