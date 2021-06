L’Ajuntament de València enceta la campanya d’informació porta a porta per aplicar el nou sistema de recollida de residus en Ciutat Vella Nord

Connect on Linked in

Quatre educadors ambientals recorreran durant 24 dies el barri per informar veïnat i comerços

La Regidoria d’Ecologia Urbana ha encetat a Ciutat Vella Nord la campanya d’informació i educació ambiental porta a porta per implantar el nou sistema de recollida de residus amb plataforma mòbil. Els educadors ambientals han iniciat les xarrades per explicar als veïns d’esta àrea de la ciutat els horaris, les condicions i les característiques d’este nou sistema que substituirà els contenidors per plataformes mòbils i implantarà la recollida porta a porta per a botigues i restaurants. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, afirma que “amb esta campanya el que pretenem és que tot el veïnat i els comerços de la zona tinguen molt clar com serà el nou sistema de recollida de residus al nord de Ciutat Vella”.

Sergi Campillo ha destacat que “la informació és una de les parts clau de l’èxit d’este nou sistema ja que, com tot canvi en la recollida de residus, la part més crítica és que tot el món tinga la informació adequada, sobretot quan es retiren els contenidors actuals de via pública per instal·lar plataformes que estaran operatives només en una franja horària”.

El procés d’informació i diàleg amb els veïns i veïnes afectats consisteix en trobades amb les associacions veïnals, empresarials i socials, comissions falleres i venedors i clients del mercat Mossén Sorell, que ja es va fer la setmana passada i que va tindre una gran acollida de públic, més un procés d’informació porta a porta en cada domicili i comerç afectat per esta nova política d’arreplega de residus. Igualment s’establiran punts informatius als carrers afectats, es repartiran atifells per afavorir el reciclatge com poalets o bosses compostables per a recollir la matèria orgànica a casa, es col·locaran adhesius i cartells informatius a les finques de propietaris i s’instal·laran monòlits al costat de les plataformes.

Funcionament del sistema

El nou sistema de recollida de residus comportarà la retirada de 43 contenidors grisos de la fracció resta, 20 contenidors grocs d’envasos, 14 de paper i cartró i 3 de vidre i la seua substitució per 15 plataformes mòbils, que arreplegaran estos residus i afegiran també la recollida de piles, oli i fem orgànic, que per primera vegada s’implanta parcialment al districte de Ciutat Vella.

Les 15 plataformes mòbils estaran disponible de 19 a 23 hores tots els dies en les ubicacions del carrer de Nàquera, plaça dels Cecs, carrer de Samaniego 5 i 22, plaça de Nules-Comte d’Almodóvar, plaça dels Crespins, carrer dels Trinitaris, plaça de Sant Esteve, carrer de la Concòrdia, carrer de la Mare Vella, plaça de l’Àngel, carrer de la Vall de Crist-els Serrans, plaça de la Santa Creu, plaça de l’Arbre-Sant Tomàs i carrer del Pare d’Òrfens-Damià Forment.

Les plataformes mòbils estaran disponibles en el tram horari comprés entre les 19 i les 23 hores per a la recollida de residus dels domicilis particulars i s’instal·laran i retiraran cada dia amb furgonetes elèctriques que no fan soroll i que resulten fàcilment maniobrables pels carrers més estrets del districte de Ciutat Vella. Per la seua banda, els comerços i restaurants disposaran de recollida porta a porta de totes les seues deixalles, paper, cartró, vidre i fracció resta i per tant, no han de fer servir les plataformes per dipositar els seus residus, ja que les saturarien fàcilment fent impossible el seu ús pel veïnat.

En total, el sistema afectarà uns 4000 veïns i veïnes de la zona nord dels barris del Carme, la Seu, la Xerea i també als comerços, botigues i restaurants de l’àrea. Una vegada finalitzada esta campanya informativa, que en principi dura 24 dies i està dirigida per 4 informadors i informadores ambientals, s’implementarà el nou sistema. “En tot cas, si cal més temps de campanya informativa, sens dubte l’allargarem”, ha declarat el vicealcalde per finalitzar.