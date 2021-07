L’Ajuntament de València enceta un procés participatiu per elaborar el Pla d’educació ambiental de residus i neteja

Connect on Linked in

El consistori envia un qüestionari a 55 associacions i entitats de la ciutat perquè la traslladen als seus socis i recopilar així la informació de partida

L’Ajuntament ha encetat un procés participatiu per elaborar el Pla d’educació ambiental de residus i neteja. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha ressaltat que “per a la redacció d’este document estratègic considerem fonamental comptar amb l’opinió de la ciutadania sobre algunes qüestions essencials sobre els problemes que s’han d’abordar des de la perspectiva de l’educació ambiental”. Per això, el consistori s’ha posat en contacte amb 55 associacions i entitats de la ciutat, a les quals ha enviat una enquesta perquè la traslladen als seus socis i “comptar amb el major nombre de participants possible”. El següent pas serà analitzar la informació arreplegada, a partir de la qual es confeccionarà un pla d’acció amb un programa d’educació ambiental segmentat per districtes i públics, així com un sistema d’indicadors per fer una avaluació del compliment dels objectius, i una previsió pressupostària.

“Des de l’Ajuntament estem convençuts de la importància de l’educació ambiental per plantar cara a l’actual crisi ecològica a què ens enfrontem i, en particular, per millorar la gestió dels residus i la neteja viària de València”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Per este motiu, ha prosseguit, “hem posat en marxa l’elaboració d’un Pla d’educació ambiental de residus i neteja que marque les línies d’actuació”, el qual “desitgem que sorgisca d’una àmplia participació”. Per això, el consistori s’ha posat en contacte amb 55 associacions i entitats de la ciutat perquè formen part d’un procés participatiu “que permeta enriquir el contingut d’este document”.

Les associacions i entitats han rebut per carta un qüestionari sobre educació ambiental per a la gestió de residus i la neteja viària a València “perquè el puguen traslladar a les persones associades per comptar amb el major nombre de participants possible”, segons ha indicat Sergi Campillo. El següent pas serà estudiar les dades arreplegades a través d’estes enquestes i fer una anàlisis dels punts febles, amenaces, fortaleses i oportunitats (el que es conec com a anàlisi DAFO). Amb tota la informació recopilada s’elaborarà el pla d’acció amb un programa d’educació ambiental segmentat per districtes i públics, així com un sistema d’indicadors per fer una avaluació del grau de compliment dels objectius marcats, i un pressupost associat.

El vicealcalde ha destacat que “la coordinació, participació, inclusió i adaptació són aspectes clau” d’este document. D’una banda, s’inclouran totes les accions, programes i projectes que hi ha ara en marxa en relació a l’educació ambiental de residus i neteja. “De cara al futur, servirà de paraigua per donar continuïtat i homogeneïtzar les accions a desenvolupar i, dins del pla d’acció, es crearà un fil conductor que permetrà identificar totes les accions que es desenvolupen”, ha detallat Campillo. Per altra part, “s’establiran línies específiques que fomenten la participació de tota la població i articulen com desenvolupar esta participació de la millor manera possible”.

A més, els materials i accions proposades seran inclusius i “posaran especial interès en el fet que tota la ciutadania se senta partícip de totes les fases del procés”. També es tindran en compte tant “les diferents necessitats dels públics” com “la diferència social entre els districtes de València” per tal d’oferir les accions més adients per a cadascú. “Alhora que hem augmentat el nombre de contenidors i hem augmentat els esforços en el contracte de neteja i gestió de residus, és molt important col·laborar amb la ciutadania i que esta també siga corresponsable de la neteja i de la correcta gestió de residus en la nostra ciutat”, ha apuntat Campillo. “Només així podrem aconseguir els objectius de reducció en la producció de residus, de separació dels residus que produïm i d’una correcta neteja dels nostres carrers i places”.