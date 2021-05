L’Ajuntament de València és el primer de l’estat que impulsa la instal·lació de mesuradors de co₂ per a dotar de major seguretat els espais tancats

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València aplicarà, a partir de dilluns, a les juntes de districte, el protocol de ventilació d’interiors, establit fins al moment a les escoles. Estes dependències municipals, que seran les primeres a comptar amb mesuradores de CO₂ per comprovar la qualitat de l’aire, respectaran totes les recomanacions de la “Guia de ventilació d’interiors”. Un document impulsat per la Regidoria de Participació Ciutadana “per afavorir que el teixit associatiu de la ciutat reinicie la seua activitat amb espais segurs, i amb mesures obligatòries com són l’ús de la mascareta i la distància social, i altres recomanacions extretes de l’experimentació com la ventilació natural, continua i creuada”.

La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha presentat hui este protocol de ventilació a l’interior de locals públics per a evitar, de cara a la nova fase que comença el 9 de maig, la propagació de la Covid-19 per via aèria. Es tracta d’una iniciativa desenvolupada, juntament amb l’organització Mesura, basada en les realitzades per l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua IDAEA-CSIC.

“Tant els mesuradors com la guia responen a la voluntat d’anticipar-nos per a minimitzar el risc de contagi perquè no podem oblidar que el virus no s’ha anat ni s’anirà”, ha indicat la regidora, qui ha manifestat que “l’evidència científica demostra que la qualitat de l’aire contribueix a la seguretat dels espais, atés que en ambients interiors les partícules en suspensió o aerosols, susceptibles de contindre coronavirus, es poden acumular”.

En paraules de Valía, “el risc zero no existeix, però oferir eines i mesures que reduïsquen considerablement la possibilitat de contagi és clau per a no tornar a desfer camí recorregut que amb esforç permetrà l’alçament de restriccions”.

Els mesuradors de CO₂, la instal·lació del qual està prevista per a dilluns que ve 3 de maig, funcionen com un semàfor i de manera molt intuïtiva alerten quan la qualitat de l’aire empitjora. És llavors quan cal reduir el nombre de persones presents a la sala en qüestió i ventilar l’espai correctament, tal com s’especifica en la guia.

Esta guia, realitzada pel consistori i l’organització Mesura, està basada en les elaborades per l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua IDAEA-CSIC amb la finalitat d’adaptar-la a la realitat del teixit associatiu de València. En tot cas, “el document també és una eina molt útil per a l’hostaleria, oficines i edificis d’ús públic, ja que està pensada per a reduir les probabilitats de contagi per Covid-19 per via aèria”, ha puntualitzat Valía.

A més, “realitzarem sessions informatives i pràctiques per a les associacions que ho desitgen amb la finalitat d’explicar al detall com s’han de ventilar els espais tancats”, ha confirmat Elisa Valía. I la guia estarà disponible en breu la pàgina web de l’Ajuntament de València “perquè tota persona que vulga consultar-la puga fer-ho”.

“El teixit associatiu començarà a reactivar-se de manera gradual i anirem entrant en fases de més obertura, per la qual cosa tant els mesuradors de CO₂ com la guia són instruments d’utilitat per a oferir majors garanties de seguretat en els espais tancats, sense oblidar que l’ús de màscares, el manteniment de la distància i les mesures d’higiene continuen sent necessàries”, ha recordat la regidora.

Per a concloure, Valía ha assegurat ser conscient que les entitats i els comerços “volen continuar aportant a esta ciutat amb tota la cautela que requereix la situació i és així com ha de ser. Per això, des de l’ajuntament els donem eines perquè continuen contribuint al fet que València torne a reprendre la seua activitat”.

En nom de Mesura, Jose Manuel Felici ha celebrat “el compromís de l’Ajuntament de València amb assumptes fonamentals per a combatre la pandèmia, com és la informació per a ventilar correctament espais tancats, i que recullen el guant de moltes persones expertes que generen coneixement amb la finalitat que aquest arribe a la ciutadania”.