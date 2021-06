L’Ajuntament de València es reuneix amb la plataforma de veïns ‘sí al PAI’ de Benimaclet

Connect on Linked in

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Pilar Bernabé, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, juntament amb el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, han mantingut una trobada amb els veïns de la plataforma Sí al PAI de Benimaclet. En el transcurs de la reunió, els veïns han manifestat la seua preocupació per la falta d’habitatges perquè els joves puguen quedar-se en el barri.

Els representants de la plataforma, igualment, han reclamat als dos regidors que escolten totes les veus del barri abans que l’Ajuntament de València prenga una decisió definitiva sobre el PAI de Benimaclet perquè, han recalcat, consideren que falten moltes dotacions per al barri així com un gran parc urbà.

Bernabé i Sanjuán, després d’escoltar les reivindicacions dels veïns, han explicat que la Regidoria d’Urbanisme ha iniciat una revisió del planejament de tot Benimaclet que determine quines dotacions fan falta per a transformar-lo en un barri 15 minuts, és a dir, un espai on tots els veïns disposen de tots els serveis a menys de 15 minuts dels seus habitatges.

Els dos edils, a més, han explicat que el projecte en el qual treballa Desenvolupament Urbà contempla 1.000 habitatges per al PAI de Benimaclet de les quals 350 serien per a VPP i per a col·lectius vulnerables com a persones majors i joves. Igualment, es preveu la incorporació de totes les dotacions necessàries per al barri i un gran parc urbà.