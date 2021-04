Connect on Linked in

La intervenció, amb un pressupost de més de 80.000 euros, rehabilitarà la barraca per posar-la a disposició del veïnat de la Torre per al seu ús.

L’Ajuntament de València està ultimant el projecte de rehabilitació de l’única barraca de titularitat municipal de València, la coneguda com barraca de Cotofio o del Tio Tonet, en la Torre. Les obres s’iniciaran amb l’estudi arqueològic que definirà alguns elements característics de les barraques i continuaran amb la urbanització de la parcel·la i la rehabilitació de tota la construcció. El pressupost per a esta intervenció s’estima que vorejarà els 82.000 euros.

Les actuacions permetran executar en l’exterior una pèrgola i un espai obert i social que tindrà en compte l’entorn; en l’interior, es dotarà la barraca d’un lavabo accessible, instal·lació d’aigua, una gran sala de reunions amb electricitat i les instal·lacions de telecomunicacions necessàries. A més, s’intentarà recuperar la fusteria i, si cal, es buscarà que la nova siga de les mateixes característiques que l’original.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha posat en valor els treballs de consolidació ja realitzats en esta barraca pel servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics per evitar el deteriorament continuat que patia, tant en l’estructura com en la façana i la coberta. Entre les obres ja finalitzades hi ha les de reparació del clos perimetral, la impermeabilització de la coberta amb aïllament, la consolidació estructural amb reparació de diversos elements en mal estat, la neteja de l’interior de la barraca i de tota la parcel·la exterior i l’execució de les escomeses per al subministrament de telecomunicacions, electricitat, aigua i de sanejament. “En 2015 vàrem elaborar un Pla d’Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social per frenar el deteriorament que estaven patint molts edificis relacionats amb la història de l’horta o del passat industrial de la ciutat, i així posar en valor este patrimoni i donar-los un ús per a la ciutadania”, ha explicat.

En la mateixa línia s’ha manifestat la regidora de Pobles, Lucía Beamud, qui ha destacat les reivindicacions veïnals que durant molts anys havien fet força per rescatar, preservar i posar en valor elements de valor patrimonial com la barraca de Cotofio, posant-les a disposició de la ciutadania per al seu ús. “Els governs del PP van deixar un empastre amb Sociòpolis i, encara hui dia, estem solucionant deficiències i posant solucions a la seua falta de planificació en esta zona de València ciutat. Es deixaren caure les barraques com les de Llàcer, un patrimoni únic dels valencians i el més greu és que la barraca de Cotofio és municipal i també es va deixar totalment abandonada. El govern de Joan Ribó té molt clar que cal conservar este patrimoni i, a més, donar-li ús, en este cas per als veïns i veïnes, per a potenciar la participació i la creació de sinergies entre associacions del poble”, ha afirmat.