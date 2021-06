L’Ajuntament de València estableix un dispositiu de seguretat de cara al I Triatló València-Platja Cabanyal

Connect on Linked in

La prova ciclista es realitzarà este diumenge entre els districtes Poblats Marítims i Algirós

La ciutat de València acull este diumenge el ‘I Triatló València-Platja Cabanyal’, i l’Ajuntament ha preparat un dispositiu especial dirigit a garantir la seguretat en el desenvolupament d’esta prova ciclista, que assegure la integritat de les persones participants, així com de vianants, transport públic i trànsit en l’àmbit de realització, la zona nord dels districtes de Poblats Marítims i Algirós.

Esta primera edició de la prova ciclista consisteix en un triatló de distància sprint que discorrerà pel barri del Cabanyal. Està organitzat pel Club de Triatló ‘Corre-Cuita’, i es desenvoluparà al llarg d’un recorregut de 25,7 quilòmetres de distància: 750 metres de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de carrera a peu.

El triatló començarà a les 8.00 hores, i es preveu que acabe al voltant de les 12.00 hores, aproximadament. El dispositiu especial de seguretat inclou determinades afeccions al trànsit privat i al transport públic, almenys fins a les 11.00 hores. El recorregut de la prova ciclista començarà al carrer d’Isabel de Villena, i prosseguirà pels carrers Arnau de Vilanova (en sentit contrari a la circulació del trànsit), Enginyer Faust Elio, avinguda dels Tarongers i Ronda Nord fins a la rotonda Camí de Farinós (anada i volta pels carrils més externs de la ciutat i que, per tant, suposa el tall al trànsit rodat d’estes vies en direcció a Alboraia), Enginyer Faust Elio de nou (en el sentit del trànsit rodat i deixant un carril obert per a este) fins a la rotonda Arnau de Vilanova.

Este itinerari es recorrerà tres vegades i, en l’última volta, des d’Enginyer Faust Elio els participants giraran pel carrer Mendizábal fins a la rotonda Isabel de Villena. El trajecte amb bicicleta finalitzarà en este carrer, i des d’ací arrancarà la carrera a peu, que consistirà en dos voltes al circuit delimitat amb cons i tanques pel passeig de Neptú.

AFECCIONS AL TRANSPORT PÚBLIC

Els talls al trànsit per la celebració del triatló afectaran les línies d’autobús 19, 31, 32, 40, 71, 92, 93, 98 i 99. No obstant això, l’EMT ha organitzat el seu servici per a garantir la mobilitat de totes les persones usuàries, que poden consultar les alteracions d’estes línies en la secció “Última Hora” de la web, en l’App o en les xarxes socials de l’EMT. També hi haurà personal de l’EMT informant d’estos canvis en la zona i assistint a les persones usuàries que ho necessiten.

Per part seua, des de Metrovalencia s’ha informat que es produiran afeccions en els horaris de les línies de tramvia 4, 6 i 8 i que les persones usuàries poden consultar-los en la seua mateixa web www.metrovalencia.es