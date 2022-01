L’Ajuntament de València estrena web del Servici de Neteja i Gestió de Residus

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’ecologia urbana ha destacat la importància de posar la informació del servici a l’abast de la ciutadania

El Servici de Neteja i Gestió de residus de l’Ajuntament de València estrena una pàgina web

(https://www.valencia.es/val/vlcneta/inici) que concentra tota la informació relacionada amb estes àrees municipals que depenen de la Regidoria d’Ecologia Urbana. El nou espai virtual també dona accés directe als tràmits relacionats amb el servici. S’ha posat en marxa esta setmana i segons el vicealcalde i regidor d’ecologia urbana, Sergi Campillo, “l’objectiu d’esta web es facilitar l’accés a la informació i als procediments d’un servici fonamental per a la ciutadania”

Un nou portal on poder accedir a tota la informació útil per a la ciutadania relacionada amb la neteja i la gestió de residus, eixa és la idea sobre la qual s’ha creat la pàgina web de València Neta, de l’Ajuntament de València. Un nou espai virtual on poder consultar i accedir als procediments administratius relacionats amb el servici de manera ràpida i eficient.

Entre la informació a la qual es pot accedir des de la web està la ubicació diària dels ecoparcs mòbils, tant dels municipals com el de l’EMTRE, que inclou un calendari anual dels emplaçaments i l’horari en el qual els podem trobar oberts. Respecte al servici d’arreplegada de mobles i efectes a domicili, la nova web permet fer la sol·licitud on line, a banda d’oferir l’opció de comunicar incidències.

També hi ha accés a la ubicació dels contenidors de recollida de piles i d’oli vegetal, així com als dels contenidors de roba i calçat usats, en este cas, a més, s’inclouen les organitzacions col·laboradores en la gestió dels contenidors de roba usada.

A més de la informació esmentada, la web també té una accés directe perquè els comerços puguen adherir-se a la campanya del “porta a porta” de paper i cartó, un servici municipal que arreplega este residu en cada establiment comercial per facilitar-los la tasca i evitar la saturació dels contenidors que hi ha als carrers i que tenen com a objectiu l’ús veïnal. Per últim, entre els tràmits que s’ofereixen trobem un perquè les falles puguen sol·licitar contenidors metàl·lics per a les cendres, un servici que sense dubte, facilitarà molt el treball dels servicis municipals.

La web també inclou informació genèrica sobre campanyes i un accés a les xarxes socials dels servici, per tal de poder fer un seguiment diari de les notícies relacionades amb estes àrees i poder interactuar. Sergi Campillo ha destacat que “esta web és una nova mesura per impulsar les polítiques d’educació ambiental i per fer partícip a la ciutadania de la gestió tant de la neteja com de la recollida de residus”.