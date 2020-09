L’Ajuntament de València fa efectives les primeres incorporacions de personal del torn de diversitat intel·lectual de la borsa de subalterns

Connect on Linked in

Notario: “la diversitat aporta riquesa en qualsevol àmbit, també en el laboral, i les administracions públiques hem de ser un model en la seua inclusió i visibilització”.

Esta setmana es produiran les primeres incorporacions de treballadores i treballadors interins que integraven la borsa de subalterns aprovada el darrer 8 de maig amb més de 5.000 persones, un torn lliure i de diversitat funcional i un altre específic per a persones amb diversitat intel·lectual lleu i moderada. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat que eixa borsa va ser la primera constituïda a l’Ajuntament amb l’objectiu d’oferir la igualtat d’oportunitats també a les persones amb diversitat intel·lectual i s’ha congratulat per la incorporació de les dos primeres d’elles en els pròxims dies juntament amb altres cinc pel torn lliure i una més pel de diversitat funcional.



En concret, les incorporacions es produiran als servicis municipals de Comerç i Abastiment (quatre en total), d’Educació (altres tres) i de Personal (una més). “Des de l’Ajuntament ens sentim molt satisfets d’incorporar entre els nostres treballadors i treballadores subalterns amb diversitat intel·lectual perquè la diversitat aporta riquesa en qualsevol àmbit, en el laboral també, i les administracions públiques hem de ser un model en la inclusió i la visibilització d’eixa diversitat especialment en col·lectius amb majors dificultats per a la seua incorporació al món laboral”, ha afirmat Notario.



La regidora ha explicat que el procediment per a la incorporació d’estes persones és més llarg que en altres casos “però és necessari si volem que la seua incorporació en l’administració pública siga efectiva”. En este sentit, ha concretat que “cal garantir que eixa incorporació i la seua adaptació siguen en les millors condicions i per això avaluem cas per cas i cada lloc de treball on aniran destinades estes persones així com les possibles adaptacions perquè puguen realitzar les seues tasques amb totes les garanties”. A més, ha manifestat el seu orgull per poder comptar amb una d’estes persones al servici de Personal per destinar-la als torns d’accés de la casa consistorial.



Este és el primer procés en què es té en compte l’especificitat de la diversitat intel·lectual. El projecte dissenyat per l’Ajuntament de València amb el nom ‘Amb mi suma més’ pretén garantir l’efectiva incorporació de les persones amb diversitat intel·lectual en la plantilla, creant-se un grup de millora amb els servicis de Personal, Benestar Social i Salut Laboral, que han establit un sistema de nomenaments tenint en compte a este col·lectiu. D’altra banda, els servicis als que anirà destinat este personal han establit les funcions específiques que haurà de realitzar. Després ha sigut valorada la idoneïtat i la necessitat d’adaptació de la persona al lloc concret i els servicis de destinació també col·laboren secundant, supervisant i acompanyant a la persona nomenada i valorant la possibilitat que algunes persones puguen prestar servicis a mitja jornada.



La borsa de subalterns la varen conformar més de 5.000 persones. La proporció entre el torn lliure i el de persones amb discapacitat intel·lectual hauria de ser de tres a una, respectivament. A més, dins del torn lliure, una plaça de cada 14 persones admeses es reservarà per a persones amb diversitat funcional. Pel que fa al segon torn, guardarà una plaça per a persones amb diversitat intel·lectual moderada per cada dos places que s’atorguen a persones amb diversitat intel·lectual lleu.



“El govern de Joan Ribó vetla pel benestar de totes les seues veïnes i tots els seus veïns i per això és motiu de satisfacció que es produïsquen les primeres incorporacions al consistori de persones d’un col·lectiu que es troba amb importants barreres per a accedir al món laboral”, ha afirmat Notario.