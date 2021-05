L’Ajuntament de València fa una crida a l’accés universal de les vacunes i a la lluita contra les patents

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern, participa en la signatura de la moció sobre l’accés universal a les vacunes de la Covid19 per a la població mundial

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del president Médicos Sín Frontera s d’Espanya, David Noguera, la representant d’Oxfam Intermon, Ximena Medina i diversos membres de la corporació, ha participat en l’acte de lectura de la moció sobre l’accés universal a les vacunes de la Covid-19 per a la població mundial, subscrita pel Grup Municipal Compromís i aprovada pel Ple de l’Ajuntament. La moció té per objectiu que la producció de vacunes no es veja condicionada pel sistema de patents actual i evitar que la salut estiga, per tant, en mans de la indústria farmacèutica.

La moció, que ha sigut llegida per l’alcalde, el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, i els representants de Médicos Sin Fronteras i Oxfam Intermon, afirma que “la pandèmia de la covid-19 ha posat fi a la vida de 2,5 milions de persones, i ha creat unes crisi econòmica que ha afectat de manera desproporcionada a la part de la població que es troba en risc de vulnerabilitat”. I subratlla el fet que “només 10 estats concentren el 80 % de les dosis administrades i en més de 100 països no s’ha posat ni una sola vacuna”. A més posa en valor l’esforç realitzat per les administracions públiques, que han invertit 10.000 milions d’euros en el desenvolupament de productes mèdics i investigació i que esta cooperació ha sigut clau per a la creació de la vacuna en un temps rècord.

El text recorda que existixen unes lleis i acords internacionals de patents que condicionen la fabricació i repartiment de les vacunes, ja que “l’empresa que ostenta la patent té el règim de monopoli de la vacuna i altres companyies només podenproduir-la si arriben a acords amb esta”, el que provoca que fàbriques amb capacitat per a fabricar vacunes a gran escala estiguen parades, esperant el permís de les empreses que tenen les patents. Per això ens enfrontem al risc d’una “vacunació mundial a diferents velocitats en funció de la renda, on mentre alguns s’asseguren unes reserves superiors fins i tot a la seua población molts altres tenen serioses dificultats per accedir a les mateixes”.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, mitjançant esta moció insistix en la importància que tots els estats “cooperen a escala mundial i s’eliminen els obstacles que impedisquen garantir que les vacunes siguen accessibles i gratuïtes en tots els països del món” i insta el Govern espanyol i a la Comissió Europea “a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua población”. Per a això proposa donar major flexibilitat als les patents en els casos en què afecten vacunes i medicaments, fins que s’aconseguisca la immunitat global de la pandèmia. També fa una crida a estats, empreses i organismes internacionals perquè apliquen polítiques que garantisquen la disponibilitat i la gratuïtat de medicaments i vacunes contra la covid -19 en tots els països del món.

El manifest anima al govern d’Espanya a col·laborar amb la resta d’estats “compartitint coneixement tecnològic, dades, patents i recursos covid-19”, sobretot amb els països més vulnerables, i mostra el total suport de la corporació amb les organitzacions no governamentals que estan treballant en diverses campanyes de conscienciació social, que tenen com a objectiu millorar la cooperació mundial per a acabar amb la pandèmia i fer arribar les vacunes a tots les persones del món.