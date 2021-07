L’Ajuntament de València formalitza 115 contractes en el primer semestre de 2021, un 11’3 % més que en el mateix període de l’any anterior

Connect on Linked in

Luisa Notario: “Fem un balanç molt positiu en un semestre marcat per un context d’inestabilitat que ha obligat a adaptar-se contínuament a les circumstàncies i les dificultats de cada moment”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha fet este dilluns un balanç “molt positiu” del treball realitzat pel servici municipal de Contractació durant el primer semestre d’enguany, període en què s’ha registrat un augment de la contractació pública d’un 11,3 % respecte del mateix període en 2020. En concret, s’han formalitzat 115 contractes, dels quals 25 corresponen a contractes d’obres, 69 han sigut de servicis i uns altres 21 eren de subministraments.

Notario ha posat en valor estes xifres i el bon treball del servici de Contractació tot i la difícil conjuntura derivada de la pandèmia per la COVID-19. “Cal tindre en compte que les dificultats que ha ocasionat la pandèmia i la crisi econòmica generada han determinat que s’hagen tramitat un major nombre d’expedients de modificació de contractes que troben la seua justificació en la necessitat d’ajustar l’objecte del contracte a les noves circumstàncies sobrevingudes”. Així mateix, “la crisi sanitària ha provocat que s’hagen dut a terme algunes resolucions de contracte i inclús, en alguns casos, els expedients de contractació s’han tramitat però no han arribat a convocar-se perquè havia desaparegut la seua necessitat, com és el cas d’alguns expedients relacionats amb actes festius, com ara la celebració d’Expojove”.

També ha destacat que el context d’inestabilitat provocat per la crisi sanitària ha obligat al servici de Contractació a adaptar-se contínuament a la nova realitat: els plecs s’han hagut de revisar per a ajustar-los a les noves circumstàncies, de tal manera que la seua elaboració ha sigut molt més lenta; altres contractes han quedat deserts, en gran part a causa de la nova conjuntura després de la convocatòria d’un procediment i que no estava prevista en els plecs que regien la contractació.

Notario ha destacat que “l’eficiència en la gestió unit a una bona organització del servici de Contractació és fonamental perquè els processos de licitació es realitzen de manera àgil ja que és un fet que redunda en l’optimització dels recursos públics, per una banda, i, d’altra, en un servici públic de major qualitat a la ciutadania així com en beneficis per al teixit empresarial”. Per això, ha volgut posar en valor que “es continuen implementant diferents eines que ens permeten assumir un major nombre de licitacions, com demostren les xifres, especialment en un moment com este en el qual el context d’inestabilitat provocat per la crisi sanitària ha obligat al servici de Contractació a adaptar-se contínuament segons les circumstàncies i dificultats de cada moment, raons per les quals fem un balanç molt positiu d’este primer semestre de 2021”.

Segons ha explicat, alguns contractes han vist paralitzada la seua tramitació perquè han sigut objecte de recurs especial. Durant el primer semestre de l’any s’han interposat fins a 12 recursos especials davant la tramitació de sengles contractes diferents, dels quals quatre no varen ser admesos, altres quatre es varen desestimar i en quatre ocasions varen suposar la suspensió cautelar de la tramitació, com en el cas del contracte per a la redacció i la direcció d’obra del CEIP 106 de Malilla, el de la redacció del projecte de la CERAMO, el de la plataforma Ciutat Intel·ligent i el del servici del personal d’actes festius. En tot el 2020 hi hagué 19 recursos especials, amb una única ocasió en què es va estimar i una altra en què es va estimar de forma parcial.