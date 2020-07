L’Ajuntament de València formalitza el préstec de 27 milions d’euros per a finançar la construcció de 327 vivendes de lloguer accessible

Connect on Linked in

L’empresa AUMSA (Actuacions Urbanes Municipals) concertarà amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) un préstec de 27.000.000 euros per a finançar la construcció de 327 vivendes de lloguer accessible, tal com ha acordat hui la Junta de Govern Local. En aquesta reunió, en la qual s’ha aprovat la carta de conformitat per a la concertació d’aquest préstec, també s’ha acordat l’adjudicació del contracte del projecte i execució de les obres de l’antiga Farinera, per un import de 3,5 milions d’euros que permetran la recuperació d’aquest edifici històric per a albergar iniciatives que impulsen l’ocupació, l’emprenedoria i la innovació. El govern local també ha decidit hui, entre altres assumptes, modificar la convocatòria del Xec Escolar per al curs 2019-2020 amb la finalitat que les famílies beneficiàries puguen gaudir d’aquesta ajuda fins al 31 de juliol.

La vicealcaldessa i regidora delegada de Desenvolupament Urbanístic, Sandra Gómez, ha explicat hui aquests tres acords de la Junta de Govern Local, «en la qual s’ha donat un impuls important a dos projectes sobre els quals l’executiu treballa des de fa temps i que hui arranquen definitivament». Concretament, pel que respecta al finançament parcial de les citades vivendes del pla d’AUMSA (un total 327 habitatges amb una inversió total estimada de 54,54 milions d’euros), la vicealcaldessa ha assegurat que «compleix una de les premisses més importants del govern local que és garantir el dret a una vivenda accessible».

Sandra Gómez ha detallat que el projecte global es finançarà mitjançant tres vies. A més del préstec del BEI, AUMSA comptarà amb aproximadament 10,1 milions d’euros de subvencions directes a la promoció del Pla d’Habitatge Estatal 2018-2021, i amb 17,4 milions d’euros de fons propis de l’entitat, que inclouen el valor del sòl (8,39 milions), cedit gratuïtament per l’Ajuntament.

Pel que respecta a l’adjudicació del contracte d’execució del “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’equipament, instal·lacions i habilitació de l’antiga Farinera per a usos d’ocupació, emprenedoria i innovació”, l’edil ha explicat que aquests treballs es duran a terme en un termini de 16 setmanes.

Les obres, que executarà la mercantil Rover Infraestructures, S.A, per un import total de 3.556.073,81 euros, començaran quan es formalitze el contracte i s’aprove el pla de seguretat i salut. L’actuació, tal com ha ressaltat Sandra Gómez, «permet la recuperació del nostre patrimoni històric i la consolidació de l’entorn de la Marina com un espai de referència dins de la innovació i les polítiques econòmiques de futur».

En aquest sentit ha recordat que «una de les prioritats del govern local ha sigut la conservació del patrimoni històric de la ciutat i en concret, d’espais com l’antiga Farinera, que data de 1923 i compta amb una estructura complexa de salvaguardar».

XEC ESCOLAR TAMBÉ AL JULIOL

En la compareixença pública posterior a la reunió de la Junta de Govern, en la qual també ha participat el vicealcalde Sergi Campillo, la vicealcaldessa Sandra Gómez també ha informat de l’ampliació de la cobertura de l’ajuda del Xec Escolar. «La proposta acordada –ha aclarit- és que les famílies puguen gaudir d’aquesta ajuda destinada a l’escolarització infantil fins al 31 de juliol, és a dir, un mes més del que s’estableix en les bases de la convocatòria». «D’aquesta manera, en comptes de finançar el cost de 10 mensualitats, aquest curs escolar (de setembre a juliol), cobrim 11 pagaments».

«Amb aquesta ajuda, que facilita la conciliació familiar, també impulsem l’activitat de les escoles infantils, que reprenen la seua activitat després de l’Estat d’Alarma, que ha suposat uns mesos de tancament per obligació, tal com es va acordar en la Comissió de Reconstrucció de la ciutat», ha indicat la regidora.

Finalment, Sandra Gómez ha donat compte d’acords de la Junta de Govern per a duplicar les ajudes a festivals i circuits escènics, així com per a augmentar de 29.000 a 75.000 euros la dotació dels Premis Joves Artistes. L’edil també s’ha fet eco de l’acord per a aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament del Grau en Ciències Gastronòmiques, impartit per aquesta Universitat.

«Amb aquesta col·laboració, posem a la disposició dels alumnes i alumnes del Grau de Ciències Gastronòmiques aules de formació teòrica, cuines completes amb equipament d’alt nivell professional, aula de demostració de cuina, sala de tast de vins, menjador de pràctiques, servici de cafeteria, sales audiovisuals amb projectors de vídeo, aules d’informàtica i biblioteca especialitzada», ha conclòs la vicealcaldessa.