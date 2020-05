L’Ajuntament de València garanteix «una temporada de platges segura»

L’alcalde explica «el treball en equip de diverses regidories»

L’Ajuntament establirà en les platges de la ciutat un aforament limitat «per tal de garantir la seguretat de les persones sense privar a la ciutadania del dret de disfrutar d’estos espais urbans d’una manera saludable i amb la intenció de poder oferir este atractiu també als visitants».



Amb estes paraules, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que l’Ajuntament de València treballa, amb la coordinació d’equips de diverses regidories per certificar «que la temporada de platges siga segura a la ciutat». Amb tal fi, s’introduiran nous elements i s’adaptaran per complir els requisits marcats pel Ministeri de Sanitat. De fet, Joan Ribó ha anunciat que la Junta de Govern aprovarà demà «tot un seguit de mesures, entre les quals hi ha la contractació extraordinària d’un equip de persones que treballaran a peu de platja per a reforçar la informació als usuaris, juntament amb tota la cartellera que es desplegarà». A més, tal com ha avançat el primer edil, «la Policia Local farà un seguiment especial, amb drons, per garantir la seguretat en els accessos i en les zones de bany, i també es farà un esforç específic de neteja i desinfecció per a eliminar qualsevol eventual contaminació».



Entre les mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus es troben la senyalització de passarel·les d’entrada i d’eixida a la platja, amb cartells en totes les zones de bany. Així mateix es delimitaran de corredors de pas segurs per a les persones.



Es treballarà coordinadament amb el dispositiu de Creu Roja, que també augmentarà els seus efectius. Per últim, l’Ajuntament incrementarà la desinfecció i les tasques de manteniment extra de les instal·lacions de platja.



En definitiva, ha manifestat Joan Ribó, «totes estes accions es prenen mitjançant un treball en equip de diverses regidories: Platges, Neteja, Policia, Esports, Medi Ambient, o Cicle Integral de l’Aigua entre altres» per tal de poder garantir la seguretat dels usuaris de les platges i minimitzar l’impacte econòmic com a conseqüència de la pandèmia».