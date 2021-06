L’Ajuntament de València garantix el correcte funcionament del curs escolar al conservatori municipal amb la creació de noves borses de treball

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres les bases generals per a la realització de borses de treball de 17 especialitats diferents de professor de conservatori per tal de poder cobrir les jubilacions que es preveu que es produiran i la necessitat de substitució del professorat del Conservatori Municipal durant el curs escolar 2021/22.

“Estes borses ens asseguraran un curs escolar tranquil al Conservatori de València en garantir la cobertura d’aquelles vacants que es produïsquen tant per jubilació com per baixa”, ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui ha destacat alhora que “el compromís d’este govern amb l’ensenyament públic és més que evident i ho venim demostrant al llarg de tota la legislatura”. En este sentit, ha recordat que una de les primeres mesures que el govern municipal va prendre en 2015 va ser la contractació de més d’una vintena de mestres d’Educació Infantil, de llengua estrangera, d’educació física i musical i, este curs, amb motiu de la pandèmia, “hem reforçat les plantilles per cobrir baixes i permetre desdoblaments d’aules com a mesura de seguretat per a evitar la propagació de la COVID-19”.

La regidora ha detallat que les especialitats de les noves borses són: clarinet, oboé, saxòfon, fagot, flauta de bec, dolçaina, viola, violoncel, contrabaix, trompa, trombó, tuba, percussió, piano, guitarra, història de la música i direcció de cors i idiomes.

Les bases es varen aprovar en Mesa General de Negociació el 3 de maig passat per unanimitat de les seccions sindicals presents en ella. Les bases generals es desenvolupen en set d’específiques que agrupen diferents especialitats i que contenen annexos amb el detall del temari i les proves a celebrar en la selecció de les persones aspirants. En concret, la selecció consistix en primer lloc en la realització de dos proves pràctiques, regulades en les bases específiques i en els annexos de les mateixes que varien depenent de l’especialitat, i en una fase de concurs en què es valoren com a mèrits l’antiguitat, el coneixement de valencià, altres titulacions superiors i cursos de formació i l’experiència professional.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de participació durant el termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de les bases en el tauler d’edictes i en la pàgina web municipal.