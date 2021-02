L’Ajuntament de València, ha anunciat hui la finalització dels treballs d’instal·lació de 1.060 sensors d’aparcament intel·ligent

Connect on Linked in

Fuset s’ha reunit amb l’Associació Gremial del Taxi.

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat hui la finalització dels treballs d’instal·lació de 1.060 sensors per al projecte smart city d’aparcament intel·ligent a la ciutat de València. Així ho ha explicat hui en la reunió virtual mantinguda amb Ismael Arráez, de l’Associació Gremial del Taxi, un dels sectors beneficiats d’esta iniciativa pilot de transformació digital que entrarà en funcionament la pròxima primavera.

Fuset ha explicat que gràcies a la instal·lació d’estos sensors electromagnètics es possibilitarà geolocalitzar en breu estes places i oferir informació sobre la seua disponibilitat en temps real a persones usuàries, administració i professionals així com obtindre importants dades estadístiques sobre el seu ús, que permetrà elaborar quadres de comandament i millorar la presa de decisions per tots els agents. En total, en este projecte pilot gestionat per l’Oficina Ciutat Intel·ligent dins de la Iniciativa Impuls VLCi s’han sensoritzat 667 places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda, 302 places de càrrega i descàrrega i 91 places de taxi al llarg de tota la ciutat.

L’edil ha recordat que “els sensors d’ocupació permetran detectar la presència de vehicles en les places d’aparcament, per la qual cosa podrem oferir en temps real la informació de si la plaça està lliure o ocupada”. D’esta manera, “qualsevol podrà saber mitjançant la web municipal, la web ‘València al minut’, el Geoportal o l’AppValència, si una plaça està lliure o no i l’Ajuntament també obtindrà informació addicional sobre fluxos de rotació que ens permetrà millorar la presa de decisions i el servici”. De la mateixa manera esta tecnologia oferirà connectors API’s perquè tercers -com a plataformes tecnològiques, empreses de logística o entitats del sector del taxi– puguen també utilitzar esta informació en les seues pròpies iniciatives.

Pel que respecta a les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), en el desenvolupament de la qual han col·laborat els servicis de Mobilitat i Benestar Social, també s’està desenvolupant un programari addicional que afavorirà el seu bon ús combatent el frau, ja que es podrà saber si un vehicle aparcat en una reserva PMR té o no autorització per a usar esta reserva. En el cas de les parades de taxi, es monitoraran les dos primeres places de tota la zona d’aparcament, ja que això serà suficient per a indicar si hi ha taxis disponibles en eixa parada.

Fuset ha indicat que “l’aparcament intel·ligent té com a prioritat millorar la qualitat de vida, el benestar i la sostenibilitat aprofitant les noves tecnologies per a baixar emissions de diòxid de carboni en reduir el temps de cerca de plaça per part de les persones usuàries d’esta mena de places d’alta rotació”. Així mateix ha destacat que amb esta iniciativa “s’incidirà en la millora d’àmbits estratègics com són el servici de transport públic i el proveïment del comerç de barri així com garantir drets a les persones amb mobilitat reduïda”. En este sentit s’ha manifestat també el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, per a qui este projecte està “en la línia de totes les mesures que hem vingut implementant per a millorar un servici públic, com el del taxi, de qualitat i fonamental” i ha destacat que “la implantació de sensors dotarà a les persones usuàries d’una informació que facilitarà l’ús del taxi”.

En tractar-se d’un programa pilot emmarcat en la iniciativa Impuls VLCi, seleccionat per Red.es i finançat amb fons europeus, el contracte s’encarrega del cost de la instal·lació i d’una garantia concreta, però l’Ajuntament de València està obligat a mantindre-la i ampliar-la posteriorment, la qual cosa, en el cas de la sensorització ja està previst. La seua ampliació al conjunt de places d’estes tres tipologies per a tota la ciutat serà prioritària entre el banc de projectes que prepara l’Ajuntament de València davant les noves possibilitats de finançament per a iniciatives de digitalització derivades dels fons europeus.

Una vegada conclosos els treballs d’instal·lació d’estos sensors els servicis implicats es troben ja treballant en la seua posada en marxa i en la gestió de la informació per a persones usuàries, administració i professionals que esta generarà. S’espera que la persona usuària puga començar a beneficiar-se d’esta informació durant la pròxima primavera.