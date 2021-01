L’Ajuntament de València ha aprovat sol·licitar ajudes de la Unió Europea per a desenvolupar polítiques verdes

La Junta de Govern Local de València ha aprovat sol·licitar ajudes de la Unió Europea per a desenvolupar projectes de l’agenda verda europea en àrees com economia circular, participació ciutadana i eficiència energètica.

Es tracta de fons de la Comissió Europea per a la desaparició dels gasos d’efecte hivernacle en 2050 i l’assoliment d’un objectiu de creixement econòmic sostenible que reduïsca la contaminació, no explote els recursos i fomente l’economia circular. Els fons previstos per la Comissió s’inclouen dins de la coneguda com a agenda verda europea i l’Ajuntament de València els sol·licitarà per a diversos projectes d’eficiència energètica i energia verda, per a la consecució de l’economia circular i per al foment de la participació ciutadana en les polítiques mediambientals.

Les ajudes es destinaran d’una banda a l’eliminació de residus i la implantació de l’economia circular i d’altra, a un projecte pilot per a fomentar l’eficiència energètica d’edificis antics al barri de Natzaret de València.

L’equip de govern ha donat el vist-i-plau a la incorporació de València a l’acord de París sobre canvi climàtic.